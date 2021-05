Liste des ministres du Kerala 2021: voici les portefeuilles probables des ministres de Pinarayi Vijayan

Pinarayi Vijayan a offert au nouveau Congrès du Kerala un poste ministériel et un poste de whip en chef.

La scène est prête pour la cérémonie de prestation de serment du gouvernement LDF au Kerala pour le deuxième mandat consécutif. Alors que le LDF dirigé par Pinarayi Vijayan a déjà annoncé les noms des ministres, les cercles politiques bourdonnent de spéculations sur l’attribution des ministères après l’exclusion du ministre populaire de la Santé KK Shailaja. Alors que la cérémonie de prestation de serment se tiendra au stade central à 15 heures en présence de 500 personnes, les gens surveillent de près l’allocation du portefeuille. Cette fois, Vijayan a inclus son gendre Muhammad Riyas dans son cabinet. Outre Riyas, les autres membres sont MV Govindan, K Radhakrishnan, Saji Cheriyan, KN Balagopal, P Rajeev, VN Vasavan, V Sivankutty, Dr R Bindhu, Veena George et Abdul Rahman.

Si l’on en croit les informations régionales, Vijayan a décidé de nommer le député de Chelakkara K Radhakrishnan au poste de ministre de Devaswom. Il peut également obtenir le Département des castes et des tribus répertoriées. K Radhakrishnan était le ministre du développement SC / ST dans le cabinet EK Nayanar en 1996.

Après l’indignation suscitée par l’exclusion de KK Shailaja, divers rapports ont affirmé que le portefeuille de la Santé pourrait être redonné à une femme ministre. Il y a deux femmes ministres dans le nouveau cabinet de Pinarayi Vijayan – Dr R Bindhu et Veena George. Étant donné que R Bindhu est susceptible d’être nommé ministre de l’Enseignement supérieur, les rapports suggèrent que la journaliste devenue politicienne Veena George sera la nouvelle ministre de la Santé.

Le LDF étudie également les successeurs possibles des ministres Thomas Isaac et K Sudhakaran.

Pinarayi Vijayan a offert au nouveau Congrès du Kerala un poste ministériel et un poste de whip en chef. Le président du Congrès du Kerala, Jose K Mani, avait annoncé que Roshi Augustine serait le candidat ministériel du parti. Selon les rapports, Augustine sera en charge du département des ressources en eau.

P Rajeev obtiendra probablement le département des industries tandis que MV Govindan pourrait être en charge du département de l’autonomie locale. Saji Cherian pourrait être nommé ministre de la pêche tandis que la femme ministre de l’IPC, J Chinchurani, obtiendra probablement la métrologie légale, le développement laitier et l’élevage.

Muhammad Riyas obtiendra probablement le département du tourisme et de la protection de la jeunesse tandis que V Abdul Rahman pourrait être nommé ministre du département des minorités.

