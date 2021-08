Liste des niveaux de Marvel Future Revolution et meilleur personnage de départ de Future Revolution

Choisir le meilleur héros de Marvel Future Revolution sur lequel passer votre temps et travailler fait toute la différence dans le nouveau MMO de NetMarble.

Ils ont tous des traits uniques qui les rendent amusants à jouer, c’est vrai. Cependant, quelques-uns se distinguent comme les meilleurs choix pour commencer et vous accompagner dans le reste du jeu.

Liste des niveaux de Marvel Future Revolution | Les meilleurs héros de Marvel Future Revolution



Capitaine Amérique



Captain America est votre héros de départ et l’un des meilleurs de Marvel Future Revolution à ce jour. Il a une cote de contrôle plus facile par rapport à certains des héros les plus complexes, mais il est aussi l’un des plus forts. Que vous jouiez en PvE ou en PvP, Captain America est suffisamment complet pour vous accompagner.

Capitaine Marvel



Si vous voulez un personnage un peu plus puissant, choisissez Captain Marvel. Elle est la combattante DPS la plus puissante à ce jour, capable à la fois de voler et d’infliger de gros dégâts.

Il vient avec un inconvénient, cependant. En volant de côté, Captain Marvel a une mobilité limitée, ce qui signifie qu’il est facile de se laisser submerger par des foules ennemies.

Liste des niveaux de Marvel Future Revolution | A Tier Future Revolution héros



Homme de fer



Iron Man veut être un autre Captain America. Il a une grande mobilité et un bon potentiel DPS, et il est facile à contrôler. Le problème est que ses dégâts se stabilisent pendant un certain temps et, jusqu’à beaucoup plus tard dans le jeu, d’autres héros le dépassent.

Homme araignée



Spider-Man est l’un des héros Marvel Future Revolution les plus polyvalents. Il est rapide et possède des attaques à distance et au corps à corps, ce qui en fait un choix parfait pour le PvP ou le PvE – si vous savez comment l’utiliser. Spider-Man est également l’un des plus difficiles à contrôler, et vous devrez maîtriser ses mouvements pour compenser son potentiel DPS relativement faible.

Docteur étrange



Doctor Strange est idéal si vous voulez rester à l’écart du combat. Il excelle dans les attaques à distance AoE, ce qui le rend parfait pour faire face aux foules et monter de niveau rapidement. Cela dit, il est principalement conçu comme un personnage de soutien et a des difficultés avec le combat rapproché.

Liste des niveaux de Marvel Future Revolution | Héros de la future révolution de niveau B



Veuve noire



Black Widow est incroyablement forte, en particulier avec son coup spécial qui augmente la puissance, mais il en faut aussi très peu pour la faire sortir du jeu. Sa défense est désespérément faible, ce qui, combiné à une cote de difficulté de cinq étoiles, la rend adaptée uniquement à ceux qui veulent un défi plus difficile.

Seigneur des étoiles



Les blasters à distance et les compétences élémentaires de Star Lord lui donnent un avantage sur certains héros, mais il est au mieux médiocre. Un potentiel DPS moyen l’empêche d’être facilement recommandé, même s’il est amusant à jouer.

Tempête



Storm devrait être meilleure qu’elle. Ses attaques magiques AoE rivalisent avec celles du Dr Strange en termes d’utilité, et elle est relativement facile à contrôler. Cependant, les dégâts infligés par Storm sont bien inférieurs à ceux des autres héros. Vous aurez probablement du mal à nettoyer la pièce avec elle, bien qu’elle soit un personnage de soutien utile.

Personnages de Marvel Future Revolution | Meilleur personnage de départ de Future Revolution



Comme mentionné, Captain America est un choix solide pour l’un de vos héros initiaux et fonctionne pour l’un ou l’autre mode. Les héros avec une mobilité et une portée plus élevées sont les meilleurs pour le PvP, alors considérez Spider-Man comme votre deuxième héros si c’est votre objectif.

Qui que vous choisissiez dans Marvel Future Revolution, notre collection de codes Future Revolution pour des boosts gratuits et plus encore vous sera certainement utile. Si vous avez besoin d’une pause de Marvel mais que vous ne pouvez pas laisser des héros surpuissants derrière vous, consultez également notre collection de codes Genshin Impact.