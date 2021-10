Liste des niveaux de patchs d’Halloween de Pokemon Unite

Une liste de niveaux pour vous aider à vous préparer pour la fête d’Halloween.

Le dernier patch d’Halloween a fait bouger les choses dans Pokemon Unite. Avec tous les nerfs et buffs des personnages existants et du boss sauvage Pokemon, le jeu a certainement besoin d’une nouvelle liste de niveaux pour guider les joueurs et leur parler des meilleurs de la méta actuelle. L’ajout d’un nouveau mon a également donné une tournure à la liste. Jetons un coup d’œil aux meilleurs du jeu en ce moment.

Eldegoss

Oui, Eldegoss est un Pokémon de support qui est maintenant incroyablement puissant dans la méta. Non seulement le Pokémon S-tier, il détient également le titre de meilleur supporter du jeu. Des capacités comme Cotton Guard, qui protège les Pokémon alliés à proximité avec un bouclier qui absorbe les dégâts et fournit des HP. Eldegoss possède également l’un des meilleurs Unite Moves du jeu. La capacité de Cotton Cloud Crash à soigner les alliés et à endommager les ennemis en même temps est une bénédiction dans les situations de combat intenses.

Cendrillon



Cendrillon est tout simplement extraordinaire. Assis confortablement sur le niveau S, les dégâts que ce Pokémon fait en fin de partie sont insensés et il y a peu d’attaquants qui peuvent égaler sa présence. Cinderace a une phase de laning très faible et nécessite souvent une ferme dans la jungle en début de partie. Cependant, une fois qu’il atteint des niveaux pertinents, le Pokémon devient puissant et difficile à gérer. La boule pyrotechnique de Cinderace inflige des dégâts considérables et la charge de flamme l’aide à s’échapper ou à engager des unités ennemies. Son Unite Move Blazing Bicycle Kick fait des dégâts considérables à toutes les unités touchées et a une grande utilité dans les combats de fin de partie.

Florizarre

Venusaur a vu un nerf de la capacité Giga Drain avec une réduction des dégâts. Cependant, avec une augmentation des dégâts de Solar Beam, le Pokémon pourrait voir les entraîneurs le choisir davantage. Petal Dance est toujours très efficace dans le jeu et bien que nous n’ayons pas encore découvert le succès de Solar Beam, Venusaur ressemble à un solide Polemon de niveau A élevé ou de niveau S inférieur.

Zeraora



Zeraora était de niveau A au maximum dans le dernier patch. Cependant, avec les récents changements apportés à d’autres Pokémon, le speedster donne des vibrations de niveau S. C’est un choix solide pour tous ceux qui cherchent à jouer en solo ou en équipe. Offrant des dégâts élevés et la capacité d’échapper à des situations laides, Zeraora est un package bien équilibré. Spark et Discharge sont des capacités extrêmement utiles et les plus choisies. En revanche, un bon choix entre Volt Switch ou Wild Charge peut rendre le jeu plus facile. Zeraora dispose de tous les outils nécessaires pour marquer des buts, attaquer l’ennemi et même participer à des combats d’équipe en aidant les alliés.

Serre-flamme



Nous avons mis Talonflame dans la liste en raison de sa capacité à transporter des jeux en solo. Le Pokémon est incroyable pour voler le boss sauvage Pokémon, y compris Zapdos. Il excelle également à infliger des tonnes de dégâts en courtes rafales. Ce sont tous les points nécessaires pour gagner des parties en file d’attente solo. Talonflame est faible au début du jeu et nécessite donc la jungle. Cependant, il peut prendre rapidement Polemon sauvage et gagner des niveaux cruciaux nécessaires pour dominer le jeu.

Images vedettes : Pokémon Unite