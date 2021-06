Liste des niveaux de raid Shadowlands 9.1 DPS

Avec la sortie de la 9.1, il est temps de jeter un œil à la liste des niveaux pour les raids dans le patch.

Le patch 9.0 et sa méta ont peut-être été l’un des plus longs que nous ayons jamais eu dans WoW. 9.1 n’aime pas vraiment changer beaucoup de spécifications “ok”, car l’accent est principalement mis sur les performances excessives et sous-performantes. Le plus notable est que certaines spécifications les plus performantes prennent un coup, tandis que quelques-unes des pires subissent une bosse. Les plus gros succès sont pour Affliction Lock et Fire Mage, tandis que les buffs ne sont susceptibles d’amener les pires spécifications que dans le niveau intermédiaire.

Remarque : cela a été fait avant la version 9.1 et la version avant le raid. Cette liste sera mise à jour une fois que nous aurons plus de données provenant des tests en direct du correctif. Tout ici est basé sur la recherche à travers les communautés et les tests, bien que, comme toujours, toutes les classes soient viables.

Liste des niveaux DPS Shadowlands 9.1 pour les raids

Niveau S :

Prêtre Ombre Druide Équilibre

Un niveau :

Destruction Démoniste Démonologie Démoniste Fureur Guerrier(ère) Havoc Chasseur de démons Élémentaire Chaman Subtilité Voleur Frost Mage

Moine Marchevent Paladin Mage Arcane Rétribution

Niveau B :

Chasseur maîtrise des bêtes Chasseur de précision Chasseur de survie Druide farouche Hors-la-loi Voleur Assassinat Bras de voleur Guerrier Chevalier de la mort de givre Chevalier de la mort impie Chevalier de la mort Feu Mage Amélioration Chaman Affliction Démoniste

Regarder de plus près

Prêtre Ombre et Druide Équilibre :

Il semble que les mois passés à se plaindre de la mauvaise qualité de leurs spécifications aient porté leurs fruits pour les joueurs de Balance Druid. D’une manière ou d’une autre, ils sont devenus l’une des deux classes DPS les plus remarquables. L’un des problèmes est que Convoke the Spirits (NF Covenant) est tellement mieux que toute autre option, en tant qu’option de dommages et à des fins esthétiques.

Pour les joueurs de Shadow Priest, ils pousseront un soupir de soulagement car ils ont réussi à échapper à la batte nerf 9.1. Shadow a commencé Castle Nathria en tant que haut niveau, mais a glissé dans le classement au fil du temps. Cependant, dans 9.1, malgré quelques changements, Shadow Priest sera votre meilleur pari pour un DPS à cible unique soutenu pur.

Démoniste:

Alors que Affliction a pris un coup dans 9.1, il semble que Destruction et Démonologie vont enfin devenir les meilleures spécifications de Warlock dans 9.1. La plupart des joueurs iront à Destruction sur Démonologie car il s’agit de loin de la spécification la plus populaire. Mais ne dormez pas sur Démonologie. C’est l’une des spécifications uniques du jeu, et avec un profil de dégâts qui lui correspond, nous pourrions bien voir le verrouillage de la démo atteindre le sommet.

Chasseur de démons ravageurs :

Il est temps pour toi de briller à nouveau, Havoc ! Avec Vengeance qui descend dans les charts de tanking, votre seul point de raid garanti est de retour à gagner. Havoc DPS est toujours fort, et la mobilité de la classe est toujours l’un de ses principaux atouts alors que nous nous dirigeons vers un autre raid hostile au corps à corps.

Crédit – Wowhead – Rae’shalare, le murmure de la mort : le nouveau jouet d’un chasseur dans la version 9.1.

Chasseur:

Ce n’est peut-être pas le niveau pour le chasseur, du moins au début. Sans que rien ne change vraiment, il semble que MM et BM, au moins, s’appuieront sur la puissance du nouveau largage d’arc légendaire de Sylvanas, avec Blizzard peu susceptible de faire des changements d’équilibre majeurs jusqu’à ce que cet objet soit entre les mains de plus de chasseurs. En tant que personne qui a décidé de maintenir Hunter à ce niveau, le premier mois ou deux pourraient être longs.

Mage:

Il semble que le feu soit parti, alors qu’Arcane et Frost cherchent à assumer le rôle de Mage DPS pour la 9.1. Avec Arcane, vous gagnerez d’énormes DPS à cible unique via Arcane Power et votre légendaire, tandis que Frost sera un DPS plus soutenu avec l’utilisation d’Icy Veins.