Liste des niveaux d’objets détenus par Pokemon Unite

Voici une liste des meilleurs objets détenus dans Pokemon Unite classés du meilleur au pire.

Pokemon Unite par The Pokemon Company et Nintendo est un nouveau jeu MOBA exclusivement disponible pour jouer sur iOS, Android et Nintendo Switch. Étant donné que Pokemon Unite est basé sur le genre MOBA, comme d’autres jeux MOBA, votre Pokemon peut équiper certains éléments pour améliorer les performances globales.

Ceux-ci sont appelés objets détenus, et chacun d’eux a ses capacités uniques. Certains pourraient aider à la récupération de HP, tandis que d’autres peuvent augmenter l’ATK critique ou l’ATK du Pokémon. Les joueurs peuvent choisir jusqu’à trois objets détenus dans un match, et vous pouvez également les mettre à niveau pour les rendre plus puissants. Il y a plus de 15 objets détenus dans Pokemon Unite, et si vous ne savez pas lesquels choisir, vous pouvez vous référer à la liste des niveaux que nous avons préparée ci-dessous.

Niveau S

Une bonne attaque et une bonne défense, ainsi que suffisamment de HP, sont quelques-unes des choses les plus importantes dont vous avez besoin pour gagner un jeu Pokemon Unite. Voici les objets détenus qui vous fournissent les meilleures statistiques globales.

Lunettes sages – Augmente l’attaque spéciale du pokémon de trois pour cent. Muscle Band – Lorsqu’une attaque de base frappe, les dégâts de votre pokémon augmenteront d’un pour cent des HP restants du Pokémon adverse. Buddy Barrier – Lorsque le Pokémon utilise son Unite Move, vous et vos coéquipiers recevrez un bouclier, chacun égal à 20% de leurs HP maximum. Bande de concentration – Lorsque les HP de votre Pokémon diminuent, il récupère huit pour cent des HP perdus chaque seconde pendant trois secondes.

Niveau A

Si vous n’avez déverrouillé aucun des objets de niveau S, vous pouvez opter pour ceux-ci, car ils vous donneront toujours un avantage décent dans le jeu.

Shell Bell – Lorsque le Pokémon frappe avec un mouvement, il récupère un minimum de 45 HP. Plus le Sp du Pokémon est élevé. Atk, plus il récupère de HP. Spécifications de choix – Augmente les dégâts des mouvements d’un minimum de 40 lorsqu’ils touchent. Plus le Sp du Pokémon est élevé. Atk, plus les dégâts sont augmentés. Griffe de rasoir – Une fois que le Pokémon a utilisé un mouvement, sa prochaine attaque de base inflige au moins 10 dégâts supplémentaires. Plus l’Attaque du Pokémon est élevée, plus ces dégâts augmentent. L’attaque de base diminue également la vitesse de déplacement du Pokémon ennemi lorsqu’il est détenu par un Pokémon de mêlée. Objectif de portée – Augmente les dégâts des coups critiques de l’attaque de base de Pokemon. Plus l’Attaque du Pokémon est élevée, plus les dégâts augmentent. Bouclier de score – Pendant que le Pokémon tente de marquer un but, il reçoit un bouclier égal à cinq pour cent de ses PV max et ses objectifs ne peuvent pas être interrompus tant qu’il est protégé.

Niveau B

Ces objets détenus ne sont peut-être pas les meilleurs, mais si vous les associez à un objet de niveau S ou A approprié, vous pouvez les utiliser à bon escient.

Sp. Atk Specs – Lorsque le Pokémon marque un but, c’est Sp. L’ATT augmente de 8. Exp. Partager – Alors que le Pokémon est le moins Exp. Des points sur son équipe, il gagne encore deux Exp. Points par seconde. De plus, lorsqu’un coéquipier à proximité bat un Pokémon sauvage, ce coéquipier gagne un peu plus d’Exp. Points. Amplificateur d’énergie – Une fois que le Pokémon a utilisé son mouvement d’unité, les dégâts infligés par le Pokémon sont augmentés de 7% pendant une courte période. Gilet d’assaut – Lorsqu’il n’est pas au combat, le Pokémon reçoit un bouclier qui annule Sp. Dégâts d’ATT égaux à 9% de ses PV max. Float Stone – Augmente la vitesse de déplacement de Pokemon de dix pour cent lorsqu’il n’est pas en combat.

Niveau C

Ceux-ci ne doivent être utilisés que si vous n’avez aucun des éléments détenus des listes de niveau S, A ou B ; sinon, il vaut mieux les éviter.

Restes – Lorsque le Pokémon n’est pas au combat, il récupère 1% de ses PV max chaque seconde. Politique de faiblesse – Augmente l’attaque du Pokémon pendant une courte période d’au moins 2% lorsque le Pokémon reçoit des dégâts. L’augmentation de l’attaque dépend du nombre de fois que Pokemon reçoit des dégâts. Cookie Aeos – Lorsque le Poken marque un but, ses PV max augmentent de 100.