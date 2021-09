Liste des niveaux d’objets détenus Pokémon Unite : les meilleurs objets à utiliser et à mettre à niveau pour chaque rôle

Que vous jouiez au téléphone ou sur Switch, il existe plusieurs façons de vous rendre plus puissant dans Pokémon Unite. Mais le moyen le plus simple est de donner à vos Pokémon des objets détenus utiles. Ceux-ci peuvent améliorer les statistiques, protéger les alliés ou augmenter le nombre de points d’expérience que votre équipe gagne, vous aidant à vaincre les ennemis plus rapidement. Tout comme les Pokémon ont une liste de niveaux, les objets en ont aussi. Les Pokémon ne peuvent détenir qu’un seul objet détenu au début, mais ils déverrouillent un autre emplacement d’objet détenu au niveau de formateur 7 et un troisième emplacement au niveau de formateur 10. Plus vous disposez d’objets détenus, plus vous pouvez être puissant.

Liste des niveaux d’objets détenus dans Pokémon Unite

Liste des niveaux d’objets les mieux conservés

Source : Nintendo

Comme beaucoup des meilleurs jeux Pokémon sur Nintendo Switch, Pokémon Unite a plusieurs éléments. Voici comment ils se classent les uns par rapport aux autres.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Article détenu par niveau S Buddy Barrier, lunette de visée, lunettes sages, exp. Partager, Muscle Band A Shell Bell, Focus Band, Score Shield, Energy Amplifier B Assault Vest, Float Stone, Sp. Atk. Spécifications, Casque Attack Weight C Rocky, Aeos Cookie, Restes

Objets détenus de rang S

Nom Pourquoi c’est bien Buddy Barrier Met en place un bouclier autour d’un allié proche avec les PV les plus bas lorsque ce Pokémon utilise son Unite Move. C’est mieux pour les gens qui aiment rester ensemble pendant la bataille. Lentille de lunette Cela augmente les dégâts des coups critiques, ce qui en fait un excellent objet pour tout Pokémon à dégâts élevés. Lunettes sages Augmente les dégâts infligés par les attaques spéciales du porteur. Idéal pour les Pokémon qui utilisent leurs mouvements plus souvent. Exp. Partagez l’objet préféré du Pokémon de soutien ; cela augmente le gain passif de points d’expérience d’un Pokémon, permettant aux Pokémon de soutien d’aider les alliés. Muscle Band Augmente les dégâts d’attaque de base, ce qui le rend parfait pour tout Pokémon qui utilise davantage ses attaques de base.

A Rang Objets détenus

Nom Pourquoi c’est bon Shell Bell Un objet incroyablement bon qui vous offre chaque fois que vous réussissez un coup. Il améliore également les mouvements, augmente les dégâts infligés et réduit le temps de recharge. Bande de concentration Cet objet restaure continuellement les HP d’un Pokémon pendant une courte période si les HP du Pokémon tombent bas. Cela vous aidera à échapper plus facilement aux situations délicates. Score Shield Met en place un bouclier chaque fois qu’un Pokémon va marquer. Cependant, il est facilement démoli. C’est mieux pour les personnes qui marquent souvent ou qui essaient de marquer lorsque les adversaires ne sont pas là. Amplificateur d’énergie Après que le Pokémon qui le détient utilise un mouvement d’unité, les dégâts infligés augmentent pendant une courte période.

Objets détenus de rang B

Nom Pourquoi c’est bon Gilet d’assaut Lorsque le Pokémon qui le tient n’est pas au combat, il a un bouclier qui annule Sp. Atk. dommage. Cependant, il faut beaucoup de temps pour que le bouclier remonte après avoir été retiré. Float Stone C’est le seul objet détenu qui augmente la vitesse de déplacement d’un Pokémon, mais il ne prend effet que lorsque vous n’êtes pas en combat. Sp. Atk Specs augmente Sp. Attaque après que le Pokémon marque un but. C’est mieux pour les personnes qui marquent souvent un petit nombre de points. Le poids d’attaque augmente l’attaque après le score du Pokémon. C’est mieux pour les gens qui marquent souvent.

Objets détenus de rang C

Nom Pourquoi c’est bon Rocky Helmet Il augmente vos statistiques défensives et endommage les adversaires à proximité lorsque le porteur subit des dégâts. Certainement un à avoir dans votre poche. Aeos Cookie augmente les PV max après avoir marqué. Ce n’est vraiment bon que si vous marquez fréquemment un petit nombre de points. Restes Restaure la santé d’un Pokémon au fil du temps et est toujours en vigueur. Un excellent article pour n’importe quel rôle.

Objets les mieux tenus pour chaque rôle

Source : La Compagnie Pokémon

Bien que certains objets soient définitivement meilleurs que d’autres, certains peuvent être mieux utilisés par différents types de bataille. Voici les meilleurs objets détenus pour chaque rôle dans Pokémon Unite.

Objets les mieux conservés pour les attaquants

Source : iMoreName Pourquoi c’est bien Float Stone Augmente la vitesse de déplacement lorsqu’il n’est pas au combat, ce qui en fait une excellente option pour n’importe quel rôle. Aidez les attaquants à atteindre leurs alliés ou le but plus rapidement. Lentille de lunette Augmente les dégâts infligés par un Pokémon, parfait pour les Pokémon à dégâts plus élevés comme les attaquants. Étant donné que les attaquants sont concentrés sur les dégâts, cela les aidera considérablement. Shell Bell Réduit le temps de recharge, augmente les dégâts et soigne, permettant aux attaquants de travailler plus efficacement. Muscle Band Si votre attaquant a une bonne attaque de base, vous voudrez l’avoir sur lui car cela augmente les dégâts d’attaque de base infligés.

Articles les mieux tenus pour les polyvalents

Source : iMoreName Pourquoi c’est bien Float Stone Augmente la vitesse de déplacement lorsqu’il n’est pas au combat, ce qui en fait une excellente option pour n’importe quel rôle. Amenez les All-Rounders aux buts ou sortez du danger plus rapidement. Lentille de lunette Augmente les dégâts infligés par un Pokémon. Étant donné que les All-Rounders ont des dégâts d’attaque équilibrés, cela les aidera à faire encore plus. Shell Bell Réduit le temps de recharge, augmente les dégâts et soigne, permettant aux All-Rounders de travailler plus efficacement. Casque rocheux Augmente considérablement la défense et blesse les Pokémon adverses, ce dont les polyvalents bénéficieront particulièrement.

Objets les mieux tenus pour les speedsters

Source : iMoreName Pourquoi c’est bien Float Stone Augmente la vitesse de déplacement lorsqu’il n’est pas au combat, ce qui en fait une excellente option pour n’importe quel rôle. Amenez les Speedsters aux buts ou sortez du danger plus rapidement. Lentille de lunette Augmente les dégâts infligés par un Pokémon. Étant donné que les Speedsters ont des dégâts d’attaque équilibrés, cela les aidera à en faire encore plus. Shell Bell Réduit le temps de recharge, augmente les dégâts et soigne, permettant aux All-Rounders de travailler plus efficacement. Wise Glasses All-Rounders sont plus susceptibles d’utiliser leurs différents types d’attaque, et cet objet augmente les dégâts des attaques spéciales.

Objets les mieux tenus pour les défenseurs

Source : iMoreName Pourquoi c’est bien Float Stone Augmente la vitesse de déplacement lorsqu’il n’est pas au combat, ce qui en fait une excellente option pour n’importe quel rôle. Aide à amener les défenseurs aux buts et aux alliés plus rapidement. Casque rocheux Augmente considérablement la défense et blesse les Pokémon adverses. Étant donné que les défenseurs sont destinés à protéger les buts, cela les aidera à éloigner les adversaires plus efficacement. Les défenseurs restants sont destinés à protéger les buts, ce qui signifie qu’ils tiendront la ligne contre les adversaires. Cela les aidera à durer plus longtemps en restaurant certains HP. Buddy Barrier Met en place un bouclier autour d’un allié proche avec les PV les plus bas lorsque ce Pokémon utilise son Unite Move. Les défenseurs peuvent aider leurs alliés alors qu’ils travaillent ensemble pour défendre leurs objectifs.

Objets les mieux conservés pour les supporters

Source : iMoreName Pourquoi c’est bien Float Stone Augmente la vitesse de déplacement lorsqu’il n’est pas au combat, ce qui en fait une excellente option pour n’importe quel rôle. Atteignez vos alliés plus rapidement pour apporter votre soutien. Exp. Partager Aide les alliés à acquérir des points d’expérience, afin qu’ils puissent se concentrer davantage sur l’élimination de l’ennemi. Parfait pour les supporters car ce sont eux qui sont destinés à aider le plus. Shell Bell Réduit le temps de recharge, augmente les dégâts et soigne, permettant aux supporters de durer plus longtemps et ainsi d’aider les alliés plus longtemps sur le champ de bataille. Buddy Barrier Met en place un bouclier autour d’un allié proche avec les PV les plus bas lorsque ce Pokémon utilise son Unite Move. Les supporters peuvent aider leurs alliés alors qu’ils travaillent ensemble pour défendre leurs objectifs.