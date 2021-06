Liste des niveaux DPS PvP de la saison 1 de l’arène classique à confirmer

La saison TBC Arena est en cours, alors quel meilleur moment pour savoir si votre classe peut faire la différence avec le reste d’entre eux ou non.

La première saison PvP a commencé dans TBC Classic, alors quel meilleur moment pour regarder quelles classes seront populaires dans la saison 1. Ci-dessous, nous nous concentrerons sur les classes DPS pour la saison PvP 1, avec les niveaux principalement basés sur la capacité d’une classe pour s’intégrer dans plusieurs compositions.

Liste des niveaux

Niveau S :

Un niveau :

Niveau B :

Prêtre Ombre Chaman Paladin Druide

Comment jouer en tant que Rogue ou en battre un dans Arena

Comment jouer un Rogue

Habituez-vous à voir beaucoup de voleurs en PvP, eh bien, ironiquement, vous ne les verrez pas beaucoup, ce qui fait partie du problème. Avec des dégâts d’éclatement, une capacité de survie et des interruptions incroyables, les voleurs seront une force dominante dans les trois supports d’arène. En tant que Rogue, vous devrez utiliser vos temps de recharge avec précaution, cependant, les utiliser mal supprimera la menace de mort de votre équipe et vous coûtera votre fenêtre pour tuer l’équipe ennemie.

Comment jouer contre un Rogue

Les voleurs étant une classe d’arène si commune, les contrer avant le match avec un chasseur pourrait être une tactique valable. Laisser tomber un flair ou utiliser des tacks cachés pourrait renverser la tendance du début de partie, ce qui devrait vous donner le dessus. Une autre tactique consiste à amener votre propre voleur pour contrer celui de l’adversaire. De cette façon, vous pouvez contrer leur agression sur l’équipe ennemie une fois que leur voleur s’engage. Enfin, vous pouvez abuser de leurs longs temps de recharge en devenant défensifs lorsqu’ils s’engagent sur vous, réduisant efficacement leurs principaux dégâts.

Comment jouer à Warlock ou en battre un dans Arena

Comment jouer un sorcier

Les démonistes excellent dans le contrôle des foules et les dégâts de fente, ce qui les rend idéaux dans les modes arène 3v3 ou 5v5. L’affliction fournira la plupart des dégâts dans l’arène en raison de leurs dégâts soutenus au cours d’un combat plus long. Avec un total de cinq points, un démoniste peut mettre la pression sur le guérisseur de l’équipe ennemie, l’Affliction instable causant en particulier un cauchemar aux guérisseurs.

Comment jouer contre un sorcier

Leur réserve de mana est l’une de leurs plus grandes faiblesses. Si vous pouvez le vider avec un chasseur ou un prêtre, les démonistes peuvent rapidement se retrouver dans une situation difficile, car ils doivent utiliser Life Tap pour récupérer rapidement du mana. Les démonistes ne sont pas non plus aussi défensifs que certaines spécifications, en particulier en ce qui concerne la mobilité, ce qui en fait une bonne cible pour exploser tôt et les mettre sur le pied arrière.

Comment jouer à Mage ou en battre un dans Arena

Comment jouer un mage

Malgré la chute des charts DPS dans TBC, les mages sont une force dominante dans l’arène. Ils ont un excellent contrôle, une capacité de survie et des dégâts, ce qui en fait l’une des classes les plus courantes en 2v2 ou 3v3 Arena. Mage est également un pilier de ce qui sera probablement deux des combinaisons les plus dominantes, Rogue, Mage et Rogue, Mage, Priest. Ces deux configurations ont toujours été dominantes dans Arena, et tout a commencé dans la saison 1 de TBC.

Comment jouer contre un mage

Contrairement à d’autres spécifications, battre un mage est un jeu de longue haleine, en raison de ses nombreuses couches de capacité de survie. En fait, la plupart des gens auront tendance à se concentrer sur les autres membres des mages, choisissant plutôt d’essayer de contrôler le mage. En essayant de vous débarrasser d’un bloc de glace Mages (plus le second avec Cold Stap), vous pourrez peut-être les concentrer. En fin de compte, les mages sont un client délicat, avec une énorme boîte à outils à vous lancer. Faites attention à ce qu’ils utilisent et essayez de contrer tout engagement qu’ils font, les forçant à utiliser des options défensives.

Conseils et compteurs rapides

guerrier

Conseil: La spécialisation Mace et la frappe mortelle sont essentielles, concentrez-vous sur les guérisseurs ou les cibles clés pour le burst.

Compteur: Utilisez des ralentissements et des peurs pour garder le guerrier hors du combat aussi longtemps que possible

chasseur

Conseil: Essayez de cibler Arcane Shot et maintenez le tir visé sur la cible prioritaire du guérisseur

Compteur: Surveillez les dégâts d’éclatement dus aux faibles niveaux de résilience. Les chasseurs peuvent 100 à 0 une cible très rapidement. Cherchez à les mettre à portée de mêlée pour réduire cela.

Prêtre ombre

Conseil: Utilisez Dispel Magic sur des cibles clés, en supprimant en particulier les principaux temps de recharge des ennemis.

Compteur: Abusez du manque de capacité de survie des classes et devez laisser la forme de l’ombre pour guérir. Le prêtre a également besoin d’un haut niveau de compétence pour bien jouer.

Chaman

Conseil: Pour l’amélioration, concentrez-vous sur 3v3 et 5v5 car le 2v2 est dur pour votre kit. Pour Elemental 5v5, vous brillerez avec Bloodlust et Totems capables d’affecter l’ensemble du groupe.

Compteur: Les chamans sont bons en rafales, mais luttent pour des combats soutenus. Faites attention à leur puissance en 5v5 Arena, en particulier pendant Bloodlust.

Druide

Conseils: Le druide d’équilibre devrait se concentrer sur le cyclone et la guérison en 3v3 ou 5v5. Pour Feral, concentrez-vous sur le 2v2 dans les compositions à double DPS pour faire des rafales élevées.

Compteur: Les deux spécifications ont du mal dans Arena et sont des cibles d’ouverture faciles en raison de leur manque de maintien.

Paladin

Conseils: Tenez-vous en à 2v2 ou 3v3, votre manque de temps de recharge offensif signifie que vous devez vous en tenir à un guérisseur pour faire des dégâts. Le nettoyage et la bénédiction de la liberté sont la clé de votre pouvoir collant.

Compteur: Les Paladins ont juste Avenging Wrath comme un CD offensif, se concentrent sur le voler ou le dissiper. Alors que les Paladins peuvent nettoyer CC, cela coûte du mana, ce qui rend la durabilité un problème.