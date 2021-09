Liste des personnages de Nickelodeon All Star Brawl et date de sortie divulguée

La date de sortie de Nickelodeon All Star Brawl a peut-être fuité et sa liste de personnages constitue une liste incroyable de nostalgie écrasante.

Il s’agit essentiellement de Super Smash Bros. Ultimate avec trois décennies de Nicktoons, et beaucoup de gameplay a récemment été montré. Au lieu de mettre en vedette des icônes Nintendo telles que Mario, Luigi et Princess Peach, sa sélection disponible de combattants jouables comprend des icônes de l’enfance telles que SpongeBob et les Teenage Mutant Ninja Turtles.

Alors que certains des combattants sont évidents, il y en a d’autres qui sont de délicieuses surprises, des papas au gros nez à un enfant d’un autre monde à la peau verte.

FIFA 22 : Date de sortie de l’essai d’accès anticipé d’EA Play et comment obtenir Nickelodeon All-Star Brawl – Bande-annonce officielle

BridTV

3475

Nickelodeon All-Star Brawl – Bande-annonce officielle

826106

826106

centre

13872

Liste des personnages de Nickelodeon All Star Brawl

La liste des personnages confirmés pour Nickelodeon All Star Brawl est la suivante :

Spongebob Squarepants Sandy Cheeks – Spongebob Squarepants Patrick Star – Spongebob Squarepants Nigel Thornberry – The Wild Thornberrys Zim – Invader Zim Danny Phantom Oblina – Real Monsters Michelangelo – Teenage Mutant Ninja Turtles Leonardo – Teenage Mutant Ninja Turtles Lucy Loud – The Loud House Lincoln Loud – The Loud House Powdered Toast Man – Ren et Stimpy Helga – Hey Arnold Reptar – Razmoket CatDog April O ‘Neil – Teenage Mutant Ninja Turtles

Tous les combattants ci-dessus peuvent être vus dans la bande-annonce du jeu ainsi que dans le gameplay récent.

Caractères divulgués

La fuite Nickelodeon All Star Brawl les personnages sont Ren et Stimpy ainsi que Aang et Korra d’Avatar.

Avec l’ajout des quatre combattants ci-dessus, la liste du jeu compte jusqu’à un total de 20. April O’Neil et CatDog viennent d’être confirmés, tandis qu’Aang et Korra peuvent être vus sur l’art de la boîte divulguée du jeu.

Bien que tous les combattants soient incroyables, la nouvelle décevante est que le jeu manque de doublage. Cela signifie que vous n’entendrez pas Bob l’éponge, les Teenage Mutant Ninja Turtles, Ren, CatDog ou qui que ce soit lorsqu’ils monteront sur scène.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nickelodeon All Star Brawl personnages non-silhouettés de l’art de la boîte divulgués par l’icône du jeu sur l’eshop Nintendo. Voici la couverture complète de l’œuvre dans toute sa splendeur, ainsi que nos premiers regards sur Aang, Korra, Ren et Stimpy ! pic.twitter.com/WSZEust4ql – Eternal Flame Guy (@EternalFlameGuy) 1er septembre 2021

Date de sortie

Nickelodeon All Star Brawl est simplement prévu pour l’automne 2021 sur son site Web, mais la date de sortie divulguée est le 5 octobre.

Cela vient de sa liste sur Nintendo où sa taille de fichier est également signalée à 2,9 Go. Il sera également disponible sur PlayStation, Xbox et Steam, et sa taille de fichier sera beaucoup plus grande sur ces plates-formes.

APPEL DU DEVOIR: Voici quand la nouvelle carte Warzone Pacific sortira

Dans d’autres nouvelles, l’heure de début de la mise à jour de la mi-saison 5 de Warzone et la date de sortie de l’événement Numbers