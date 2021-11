Liste des prix et des skins de Minecraft Walt Disney World Magic Kingdom

Le DLC Minecraft Walt Disney World Magic Kingdom est maintenant disponible à l’achat et au téléchargement sur le marché pour un prix.

Il n’a été révélé qu’hier et il est déjà disponible pour l’installation. Et, si vous êtes un grand fan de Mickey Mouse, Donald et Dingo, ainsi que de dizaines d’autres icônes Pixar, c’est un ensemble que vous devez tout simplement acheter.

Et la bonne nouvelle est que cela ne coûte pas un montant énorme.

MINECRAFT: Comment télécharger et installer le nouveau lanceur Minecraft | Bande-annonce officielle du DLC Walt Disney Magic Kingdom

Prix ​​Minecraft Walt Disney World

Le prix Minecraft Walt Disney World Magic Kingdom est de 1 340 Minecoins.

Cela signifie que vous n’avez qu’à dépenser 8,39 £ pour obtenir un pack de 1 720 Minecoins qui peuvent être utilisés pour récupérer le DLC. Nous avons déjà eu du contenu téléchargeable Toy Story, mais c’est une célébration de tout ce qui est combiné avec Pixar et Disney.

Il comprend 20 attractions spéciales dont vous pourrez vous régaler pendant que vous explorez la représentation virtuelle de l’endroit le plus heureux de la Terre. Et ces attractions spéciales sont des manèges basés sur des propriétés telles que Jungle Cruise et Buzz l’Éclair.

Peaux Minecraft Magic Kingdom

Vous trouverez ci-dessous une liste des skins fournis avec le DLC Minecraft Walt Disney World Magic Kingdom :

Chip Dale Daisy Duck Donald Duck Dingo Bourriquet Winnie l’ourson Porcinet Tigrou Dopey Grumpy Doc 6 skins « Park Guest » Auto-stoppeur Ezra Auto-stoppeur Gus Hitchhiker Phiners Mickey Mouse Minnie Mouse Costume Mickey 50e anniversaire Costume Minnie 50e anniversaire

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Pour célébrer 50 ans à donner vie aux rêves, l’endroit le plus magique de la planète débarque dans l’Overworld ! Explorez le Magic Kingdom, parcourez des attractions classiques et rencontrez certains de vos personnages préférés dans l’aventure WDW Magic Kingdom : https://t.co/PNMZWNfjsR ↢ pic.twitter.com/502s2c9lD8 – Minecraft (@Minecraft) 16 novembre 2021

Comment télécharger

Vous pouvez télécharger le crossover Disney dès maintenant en l’achetant sur le marché.

Bien sûr, vous devrez déjà posséder Minecraft ou l’acheter séparément avant de pouvoir explorer Disneyland pixelisé. Cela ne coûte que 1 340 Minecoins et c’est une célébration digne du 50e anniversaire de Disney Worlds Resort.

Encore une fois, vous devez simplement l’acheter si votre enfance signifiait quelque chose car il comporte des attractions telles que Peter Pan à The Haunted Mansion et Cendrillon à Monster’s Inc.

