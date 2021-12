Liste des rumeurs iMac Pro 2022 : tout ce que nous savons résumé

L’iMac 24 pouces a fait l’objet d’un rafraîchissement majeur en 2021, et en 2022, c’est au tour du plus grand ‌iMac‌ 27 pouces de subir une refonte de conception. Nous partageons les rumeurs de « ‌iMac‌ Pro » depuis quelques mois maintenant, et aujourd’hui, nous avons un bref aperçu de tout ce que nous pourrions voir dans un article de la taille d’une bouchée et une vidéo de mise en évidence.

Liste des fonctionnalités

Écran 27 pouces Mini-LED 120 Hz Taux de rafraîchissement ProMotion Écran Pro Conception de type XDR Cadres noirs Puces M1 Pro/M1 Max Ports Thunderbolt, emplacement pour carte SD, port HDMI Adaptateur secteur Ethernet ‌iMac‌ Nommage Pro pour se différencier des 24 pouces ‌iMac‌ ~ 2000 $ prix de départ

Date de sortie

Nous n’aurons peut-être pas trop longtemps à attendre pour le ‌iMac‌ Pro, avec des rumeurs cette semaine indiquant un lancement au printemps 2022. Si cela est exact, cela signifie que nous pourrions voir le nouveau ‌iMac‌ lors d’un événement printanier, peut-être en mars. Apple organise souvent son premier événement de l’année au printemps, donc le nouveau ‌iMac‌ pourrait être l’un des premiers produits mis à jour de l’année.

Lire la suite

Pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre de l’iMac Pro 2022, nous avons un guide dédié où nous agrégeons toutes les rumeurs. C’est notre meilleure ressource de rumeurs ‌iMac‌ Pro à mettre en signet car nous la mettons à jour régulièrement.

