Liste des tâches estivales de Tottenham: choisissez le bon manager, résolvez l’avenir de Harry Kane et reconstruisez une équipe en retard

après une saison lamentable pour Tottenham, Daniel Levy est sans doute confronté au plus grand été de ses 20 ans en tant que président des Spurs.

Le pari de Daniel Levy de limoger Mauricio Pochettino pour Jose Mourinho s’est retourné contre lui et le président peut à peine se permettre de se tromper dans sa prochaine nomination à la direction.

Levy a promis un entraîneur qui promouvrait un football “fluide, offensif et divertissant” et les Spurs ont également besoin d’un chef de projet, qui construira pour l’avenir et sera à l’aise de travailler dans la structure existante du club sous le président et Steve Hitchen.

Idéalement, les Spurs ont également besoin d’un nom suffisamment attrayant pour apaiser et exciter les joueurs seniors, notamment le talisman instable Harry Kane.

En bref, c’est une grande demande.

Les éperons sont à la croisée des chemins. Obtenez le bon manager suivant, il a encore le talent pour s’améliorer rapidement. Faites-vous une erreur, et cela pourrait être un long chemin vers le haut.

Kane veut quitter les Spurs et pense avoir un gentleman’s agreement avec Levy pour lui permettre de partir cet été.

Il est cependant douteux que le président voit la situation de la même manière, les Spurs étant réticents à vendre leur précieux actif.

Résoudre l’avenir de Kane est peut-être aussi important que de choisir le bon manager, telle est son importance pour l’équipe et la connexion avec les fans.

Si Levy laisse Kane partir, vendre la décision aux supporters serait une énorme demande et les Spurs devraient dépenser la manne de manière experte pour éviter de faire marche arrière.

Si Kane est obligé de rester, Levy devra lui vendre une vision convaincante de l’avenir du club pour s’assurer qu’il reste engagé.

Continuer à reconstruire l’équipe

Quoi qu’il arrive avec Kane, les Spurs doivent rafraîchir l’équipe avec un minimum de quatre ou cinq nouveaux joueurs cet été, dont au moins deux défenseurs.

Ils doivent également décharger une foule de joueurs de l’ère Pochettino qui ont depuis longtemps dépassé leurs dates de péremption.

Serge Aurier, Matt Doherty, Eric Dier, Davinson Sanchez, Ben Davies, Moussa Sissoko, Harry Winks, Erik Lamela, Lucas Moura et le capitaine Hugo Lloris font partie des joueurs qui pourraient passer à autre chose.

Dans le climat financier actuel, les Spurs devront vendre avant de pouvoir acheter.Ainsi, avec Levy et le directeur technique Steve Hitchen, le nouveau manager fait face à une grande demande pour remodeler l’équipe dans un marché déprimé par Covid.

Si les Spurs réussissent tout ce qui précède, le club commencera à réparer la relation avec les supporters qui s’est progressivement rompue au cours des quatre dernières années.

Mais les décisions de football à elles seules ne calmeront pas la base de fans, qui ont exprimé leur frustration à Levy et le prix de 60 £ des billets après le dernier match à domicile de la saison contre Aston Villa.

Levy a insisté sur le fait que les erreurs du club n’étaient jamais dues à un manque de respect pour les fans, mais que le conseil d’administration doit étayer ses paroles par des actions. La première décision de la Ligue de nommer un fan au poste de directeur non exécutif à part entière est un bon début, mais il reste encore beaucoup à faire pour rétablir la confiance, en particulier à la suite du fiasco de la Super League.