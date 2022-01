Liste des tâches et des récompenses de recherche sur le terrain de Pokemon Go janvier 2022

Niantic a lancé 2022 dans Pokemon Go avec l’événement Mountains of Power, mais avec cela vient un nouvel ensemble de tâches de recherche sur le terrain à accomplir.

Pour réaliser une percée dans la recherche, vous devrez collecter des tampons en effectuant les tâches de recherche sur le terrain. Cependant, seule la première tâche de chaque jour vous donne un tampon, vous devrez donc en accomplir une par jour pendant une semaine afin de débloquer les récompenses et la rencontre de la découverte de la recherche – la rencontre de ce mois-ci étant le serpent de pierre Onix.

Pour recevoir de nouvelles tâches de recherche sur le terrain, vous devrez vous aventurer dans votre PokeStop local. Une tâche du pool ci-dessous sera sélectionnée au hasard pour vous lorsque vous faites tourner le disque photo pour les fournitures, chaque achèvement vous rapportant des récompenses ainsi que les timbres susmentionnés. La liste des tâches disponibles et des récompenses correspondantes est ci-dessous.

Janvier 2022 apporte de nombreux événements nouveaux et passionnants à Pokemon Go, à commencer par les Montagnes de pouvoir de type Rock et Steel. D’autres événements sont prévus tout au long du mois de janvier dans le cadre de l’arc Season of Heritage, notamment de nouvelles heures de raid mettant en vedette des Pokémon légendaires et des méga raids mettant en vedette les débuts de Pokemon Go de Mega Aerodactyl.

Pokemon Go Janvier 2022 Recherche sur le terrain

Attraper des tâches

Tâche de recherche sur le terrain

Récompenses

Attrapez 5 Pokémon avec un boost météo

Rencontre avec Poliwag, Goupix, Hippopotas ou Snover OU 200 Stardust, 3 Razz Berries, 3 Pinap Berries ou 5 Poke Balls

Attrapez 10 Pokémon avec un boost météo

500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries ou 5 Great Balls

Attrapez 5 espèces différentes de Pokémon

rencontre birmane

Attraper 5 Pokémon

Rencontre Rhyhorn

Attraper 7 Pokémon

Rencontre avec Magicarpe

Attraper 10 Pokémon

200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke Balls

Utilisez 5 baies pour aider à attraper Pokemon

Rencontre avec Wurmple OU 500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries ou 5 Great Balls

Attrapez 10 Pokémon de type normal

10 Mega Pidgeot Energy, 500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries ou 5 Great Balls

Attrapez 10 Pokémon de type Herbe

10 Mega Venusaur Energy, 500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries ou 5 Great Balls

Attrapez 10 Pokémon de type Feu

10 Mega Charizard Energy, 500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries ou 5 Great Balls

Attrapez 10 Pokémon de type Eau

10 Mega Blastoise Energy, 500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries ou 5 Great Balls

Attraper un Pokémon de type Dragon

Rencontre Dratini ou Bagon OU 1500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 Golden Razz Berries ou 10 Ultra Balls

Attraper un idem

1 500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 baies dorées Razz ou 10 Ultra Balls

Tâches de combat

Tâches de recherche sur le terrain

Récompenses

Gagner 2 raids

Rencontre de Ronflex

Gagnez 5 raids

Rencontre aérodactyle

Gagner un raid de niveau 3 ou supérieur

Rencontre Kabuto ou Omanyte

Vaincre un chef de Team Go Rocket

Rencontre avec Lapras

Bataille dans la Go Battle League 2 fois

Rencontre Stunfisk

Utilisez 10 attaques chargées super efficaces

10 méga énergie Abomasnow

Tâches de lancer

Tâche de recherche sur le terrain

Récompenses

Faire 3 grands lancers

Rencontre avec Snubbull, Anorith ou Lileep OU 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke Balls

Faire 5 jolis lancers

Rencontre Dunsparce OU 200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke Balls

Faire 3 jolis lancers d’affilée

500 Stardust, 2 Pinap Berries, 5 Great Balls ou 2 Ultra Balls

Faire 3 grands lancers d’affilée

Rencontre Onix OU 1 000 Stardust, 1 Rare Candy, 9 Razz Berries, 3 Pinap Berries, 10 Poke Balls ou 5 Ultra Balls

Faire 3 grands lancers de balle courbe

1 000 Stardust, 1 Rare Candy, 9 Razz Berries, 3 Pinap Berries, 10 Poke Balls ou 5 Ultra Balls

Faire 3 grands lancers de balle courbe d’affilée

1 500 Stardust, 3 bonbons rares, 2 baies dorées Razz ou 10 Ultra Balls

Faire 5 grands lancers de balle courbe d’affilée

Rencontre avec Spinda

Faire un excellent lancer

500 Stardust, 2 Pinap Berries, 5 Great Balls ou 2 Ultra Balls

Faire 3 excellents lancers d’affilée

Gible rencontre

Faire 5 lancers de balle courbe d’affilée

500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries ou 5 Great Balls

Faire 2 jolis lancers de balle courbe d’affilée

200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke Balls

Divers Tâches

Tâche de recherche sur le terrain

Récompenses

Faire éclore un œuf

Rencontre Mantine

Faire éclore 2 œufs

Rencontre de Beldum

Faire éclore 3 œufs

Rencontre avec Chansey

Faire évoluer un Pokémon

Rencontre avec Évoli

Marcher 2 KM

Rencontre Shellder

Faites tourner 3 Pokestops ou gymnases

Rencontre Sudowoodo OU 500 Stardust, 6 Razz Berries, 2 Pinap Berries ou 5 Great Balls

Faites tourner 5 Pokestops ou gymnases

Rencontre avec les Ralts

Faites tourner 10 PokeStops ou gymnases

200 Stardust, 3 Razz Berries, 1 Pinap Berry ou 5 Poke Balls

Prenez un instantané d’un Pokémon sauvage

Rencontre entre Murkrow, Hoppip, Yanma ou Miltank OU la couronne du roi

Tâches d’ami/copain

Tâche de recherche sur le terrain

Récompenses

Gagnez 5 coeurs avec votre copain

Rencontre avec Évoli

Ouvrir 5 cadeaux

Rencontre Slakoth

Échanger un Pokémon

Bidoof rencontre

Gagnez 2 bonbons en marchant avec vous, mon pote

Bunnelby rencontre

Gagnez 3 bonbons en marchant avec vous, mon pote

Rencontre Stunfisk

Tâches de mise sous tension

Tâche de recherche sur le terrain

Récompenses

Mettre Pokémon sous tension 3 fois

Rencontre avec Bulbizarre, Charmander ou Carapuce

Mettre Pokémon sous tension 5 fois

Rencontre Chikorita, Cyndaquil ou Totodile OU 10 méga énergie Venusaur, 10 méga énergie Charizard et 10 méga énergie Blastoise OU 10 méga énergie Beedrill et 10 méga énergie Pidgeot

Mettre Pokemon sous tension 7 fois

Rencontre Treecko, Torchic ou Mudkip

Si vous cherchez une bonne journée pour accomplir certaines tâches, la journée communautaire de janvier le 16 janvier – mettant en vedette le sceau de troisième génération Pokemon Spheal – sera une journée parfaite pour les assommer.

