Liste des transferts de Mourinho

José Mourinho aurait en tête une liste de plusieurs joueurs qui quitteront Tottenham pour la saison prochaine. Dans une saison des clubs londoniens décevante, septième avec 49 pointsMaintenant, l’entraîneur portugais essaierait de reformuler l’équipe, laissant la place à des noms importants.

Comme le journal britannique The Mirror a avancé, il y a un total de sept joueurs dont la continuité avec le club anglais est compliquée. La liste des départs serait dirigée par Dele là, un footballeur qui décroît au fil des saisons, assumant le rôle de secondaire. De plus, à seulement 25 ans, cela pourrait être une bonne opportunité de marché pour le club.

Un autre nom important est celui de Davinson Sanchez. Le défenseur central colombien, partant incontesté avec Mourinho, pourrait quitter l’équipe en raison de l’intérêt d’autres clubs. A cela s’ajouterait également la partie ivoirienne Serge Aurier, qu’entre son irrégularité dans le jeu et les blessures, est un candidat clair pour partir.

Mourinho lors du match contre le Dinamo Zagreb

Les joueurs qui n’ont pas fini de travailler

Les footballeurs aiment Juan Foyth Oui Ryan Sessegnon, Prêtés respectivement à Villarreal et Hoffenheim, ils ont désormais plus de régularité qu’ils n’en avaient à Tottenham et ne reviendraient pas non plus sous les ordres de Mourinho.

Harry fait un clin d’œil serait un autre nom pour quitter l’équipe. Le milieu de terrain de 25 ans, avec très peu de minutes dans l’équipe, serait considéré comme une vente pour gagner de l’argent.

Fin de cycle par Erik Lamela

Après neuf saisons au club anglais, maintenant Erik Lamela il serait appelé à quitter Londres. Sans avoir jamais pu s’imposer comme le partant incontesté, l’attaquant argentin mettrait ainsi fin à son long passage à Tottenham.

Pour sa part, Mourinho, qui a encore deux ans sur son contrat, aurait en tête avec ces ajustements pour recréer une équipe compétitive. Dans le but de se qualifier pour la Ligue des champions cette saison, il allait maintenant élaborer un projet pour concourir pour tous les titres dans les saisons à venir.