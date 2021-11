Liste des véhicules Halo Infinite : les meilleurs véhicules pour le multijoueur Halo

Les véhicules Halo Infinite poursuivent l’histoire de la série avec des combats venant non seulement du canon d’une arme à feu, mais aussi du volant de divers quads, camions, VTOL, et plus encore. La liste des véhicules Halo Infinite est longue, avec à la fois des classiques spartiates, tels que le Warthog, et une flotte complète de véhicules Banished à réquisitionner sur les plus grandes cartes du jeu. Ici, nous allons décomposer tous les véhicules Halo Infinite afin que vous sachiez à quoi vous attendre lorsque vous en êtes derrière un – ou lorsque vous vous cachez de leur grêle de coups de feu.

Phacochère M12

Demandez à quelqu’un de nommer un véhicule de Halo et il pensera probablement à celui-ci en premier.

Véhicule emblématique de Halo, ce camion de transport semblable à un humvee peut accueillir trois personnes et dispose d’une certaine puissance de feu à l’arrière. Le Warthog standard, le M12, est équipé d’un canon à tourelle à l’arrière qui nécessite qu’un joueur le contrôle à la main, mais cela peut être le conducteur s’il change de siège momentanément. La version alternative du Phacochère, le M12R, remplace le canon de la tourelle par un lance-roquettes fixe, et presque avec humour, aucun des deux ne nécessite un temps de recharge, vous pouvez donc continuer à tirer – jusqu’à ce que vous soyez de toute façon bombardé.

Mangouste M290

« … Alors j’ai commencé à exploser. »

Ce quad est extrêmement agile et parvient à accueillir deux personnes. Comme le Warthog et le prochain Razorback, il se trouve de manière fiable au début de tout jeu qui se déroule sur l’une des cartes Big Team Battle de Halo. Il propose également une option alternative plus offensive dans le Gungoose M290-M (Oui vraiment). Le Gungoose peut toujours accueillir une paire de Spartans, mais est également livré avec des fusils automatiques orientés vers l’avant qui font comme Danny Devito et commencent à exploser tout sur leur passage.

M808 Scorpion

Si vous voyez cela, il est peut-être déjà trop tard.

Un regard sur le Scorpion raconte toute l’histoire : c’est le char de l’UNSC, construit pour niveler tout ce qui se trouve sur son passage avec une relative facilité. Le Scorpion est une rare chute en milieu de partie dans Halo Infinite, alors ne vous attendez pas à en trouver un hors de la porte, mais si vous arrivez à réquisitionner l’un de ces mastodontes, vous serez en forme avec une mitrailleuse et des roquettes, ce qui devrait pour intimider toute personne de l’autre équipe qui pense tomber dans votre champ de vision.

M15 Razorback

Les joueurs créatifs choisiront souvent le Razorback.

Bien qu’il s’agisse essentiellement d’un Warthog sans puissance de feu, il comprend également une fonctionnalité unique qui pourrait bien en faire le véhicule le plus précieux de Halo Infinite. À la place de la tourelle à l’arrière du prétendu Warthog, vous disposez d’un quatrième siège et d’un espace de chargement. Dans son arrière en forme de coffre, vous pouvez stocker jusqu’à deux graines de puissance dans un tour de Stockpile, ou vous pouvez même ranger le drapeau dans un tour de Capture The Flag. C’est précisément pourquoi nous l’avons qualifié de meilleur moyen de jouer à ces modes.

AV-49 Guêpe

Voici une abeille que vous ne pouvez pas facilement écraser.

Cette machine de guerre monoplace à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) est actuellement considérée comme le véhicule le plus surpuissant du jeu. Comme le Scorpion, ne vous attendez pas à en trouver un au début d’un match, mais vous voudrez lui donner la priorité lorsqu’il atterrira. Bien que les véhicules puissent être désactivés à l’aide de certains des meilleurs pistolets de Halo Infinite, de nombreux joueurs ne semblent pas avoir le temps ou le savoir-faire pour le faire, ce qui aide à garder votre oiseau de proie en l’air, tirant sa double face avant pistolets aux petits points rouges en bas. Si vous vous tenez sur l’aile avec le drapeau ou les graines de puissance, c’est aussi une façon intelligente de voyager sans révéler votre position comme vous le feriez si vous étiez en train de sprinter.

Fantôme

Vous avez entendu parler de fantôme dans la machine ? Eh bien, voici la machine dans le Ghost.

Parmi les véhicules bannis de Halo Infinite, j’admets que le Ghost est mon préféré. Cet hoverbike monoplace est équipé de pistolets à double énergie orientés vers l’avant, et bien que cela puisse faire sonner une version plus ancienne du Gungoose beaucoup plus récent, sa fonction de boost supplémentaire – qui est omniprésente parmi les véhicules méchants – le rend plus rapide. De plus, sa forme beaucoup plus large est parfaite pour attacher les Spartiates à leurs rotules.

Banshee

Vous pouvez trouver une Banshee amarrée au début de chaque tour sur la carte Behemoth.

De nombreux véhicules Banished agissent comme des reflets de miroir amusants des véhicules de l’UNSC, et dans le cas du Banshee, vous constaterez qu’il s’apparente au Wasp. Comme le Wasp, il peut accueillir une personne et prend son envol avec ses armes offensives, mais il est plus agile à la fois avec sa fonction de boost et sa capacité à faire des flips et des tonneaux. Dans un combat aérien, la Banshee est mieux équipée pour survivre.

Spectre

Les spectres sont difficiles à trouver, vous devrez donc attendre qu’ils soient largués dans les airs.

Le Wraith plane comme le Ghost, ce qui ressemble plus à un exploit technologique étant donné qu’il s’agit d’un char énorme. Comme son homologue Scorpion, le Wraith fournit le plus gros boom, mais il est très rare d’en voir un atterrir sur votre carte. Si un Wraith devait être déposé en milieu de partie, il serait sage de faire une course folle pour lui, car il peut renverser le cours de n’importe quelle bataille avec ses missiles de tourelle dévastateurs.

Hachoir Brute

Est-ce un prêt de Marcus Fenix ​​?

Cette moto visuellement frappante aurait l’air plus à l’aise dans Gears of War grâce à son extrémité avant menaçante qui comporte un cadre massif et une piste de locomotion pointue semblable à un char – la peinture rouge aide aussi, pour être honnête. Il peut tourner en un clin d’œil grâce à sa configuration de direction unique et, comme tous les autres véhicules bannis, il est doté de pistolets orientés vers l’avant. Plus que tout autre véhicule dans Halo Infinite, on se sent comme une tondeuse à gazon, ce qui est idéal lorsque les Spartans poussent comme de la mauvaise herbe.

