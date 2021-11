Liste des voitures de récompense de fidélité Forza Horizon 5 et comment l’obtenir

Playground Games a annoncé la liste des voitures de récompense de fidélité Forza Horizon 5 et comment les obtenir.

Novembre est un mois chargé pour les fidèles de Microsoft car non seulement les fans voudront profiter des nouveaux Call of Duty et Battlefield, mais il y en a aussi beaucoup à venir sur Xbox Game Pass. Ces titres incluent Football Manager, GTA San Andreas Remastered et ce jeu de conduite en monde ouvert à travers le Mexique.

Cette prochaine exclusivité Microsoft est le prochain grand jeu de l’éditeur après Microsoft Flight Simulator, et elle est livrée avec des dizaines de beaux véhicules.

Bande-annonce officielle des voitures de couverture de Forza Horizon 5

Liste des récompenses de fidélité Forza Horizon 5

La liste des voitures de fidélité Forza Horizon 5 est la suivante :

2013 Dodge SRT Viper GTS – joué FH1 2014 Lamborghini Uracan LP 610-4 – joué FH2 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 – joué FH3 2018 McLaren Senna – joué FH4 2013 McLaren P1 – joué Forza Motorsport 5 2017 Ford GT – joué Forza Motorsport 6 Porsche 911 GT2 RS 2018 – joué à Forza Motorsport 7

Comment obtenir les récompenses de fidélité Forza Horizon 5

Vous devez avoir joué aux précédents jeux correspondants pour obtenir les récompenses de fidélité Forza Horizon 5.

De plus, vous devrez également les avoir joués sur le même gamertag que vous prévoyez d’utiliser pour FH5. Une fois le dernier opus de la série sorti, vous recevrez une notification après avoir terminé le premier chapitre de l’histoire.

Selon les jeux auxquels vous avez joué, la notification vous indiquera que des cadeaux ont été ajoutés à votre garage. Il n’y a pas de date limite pour l’activation, mais vous devrez avoir joué aux titres susmentionnés avant de parcourir le Mexique.

Comparatif des éditions

Vous trouverez ci-dessous un comparatif entre les différentes éditions du jeu via la boutique Microsoft :

Édition standard – 59,99 £ :

Édition de luxe – 69,99 £ :

Édition Premium – 84,99 £ :

Extensions du jeu de base 1 et 2 Car Pass Welcome Pack VIP Membership

