Liste des voitures Forza Motorsport, actualités et rumeurs

Forza Motorsport est la prochaine entrée dans la franchise de jeux de course de longue date de Microsoft, développée par Turn 10 Studios. La dernière entrée, Forza Motorsport 7, sortie en 2017 aux côtés de la Xbox One X, était considérée comme une vitrine pour le système et il semble que Forza Motorsport fera le même genre de présentation pour la Xbox Series X.

Après la sortie de Forza Motorsport 7, Turn 10 a abandonné son cycle de développement typique de deux ans et a plutôt choisi de réviser le moteur ForzaTech avec des améliorations qui permettraient à l’équipe de proposer un jeu de course de nouvelle génération.

Maintenant, le prochain Forza Motorsport a été révélé et il y a quelques choses que nous pouvons déjà confirmer, bien qu’il y ait encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre, y compris quand nous pourrons y jouer. Voici tout ce que nous savons sur le prochain Forza Motorsport jusqu’à présent.

[Update: Forza Motorsport 7 is being withdrawn from sale in September but it’s not because the next game’s release is right around the corner. Read on to find out more.]

Forza Motorsport – tout ce que nous savons jusqu’à présent

Lors de la vitrine des jeux Xbox de juillet 2020, le jeu a été officiellement dévoilé aux côtés d’une bande-annonce rapide, que vous pouvez consulter ci-dessus.

Comme les précédents jeux Forza Motorsport, la simulation de course est développée par Turn 10 Studios, l’une des nombreuses équipes qui relèvent de Xbox Game Studios.

Étonnamment, le jeu ne s’appelle pas Forza Motorsport 8. Le directeur créatif de Forza Motorsport, Chris Esaki, a admis qu’il y avait une certaine confusion concernant le nom du jeu et a précisé que le huit avait été complètement abandonné.

“Je voulais juste réaffirmer que le nom du jeu est Forza Motorsport”, a déclaré Esaki. “Il n’y a pas de huit séquentiels après le titre. C’est vraiment une toute nouvelle expérience Forza Motorsport.

Dans l’état actuel des choses, il semble que Forza Motorsport ne vienne pas sur les consoles Xbox One. Au lieu de cela, il est développé en exclusivité pour Xbox Series X, Xbox Series S et PC, ce qui devrait enthousiasmer les fans qui espèrent un véritable saut de nouvelle génération pour la série.

Le jeu étant ciblé sur les dernières consoles disponibles, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il profite de certaines nouvelles fonctionnalités, telles que le lancer de rayons ou même offrant un mode 120fps.

Tests de jeu Forza Motorsport

Turn 10 a révélé que le Forza Feedback Panel sera la façon dont les joueurs pourront mettre la main sur le prochain Forza Motosport, afin que le jeu puisse être façonné par la communauté.

L’inscription est simple : vous devez avoir au moins 18 ans et accepter une déclaration de confidentialité, dont vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous décidez de quitter le programme.

Le premier playtest a eu lieu le 8 mai et a donné lieu à une « tonne d’excellents retours » de la part de la communauté, selon Esaki. Esaki a déclaré qu’après le test de jeu, l’équipe était à peu près sûre que tout le monde était “super excité et énergisé” par ce qui était montré. Il a également expliqué que la raison pour laquelle seules de petites parties du jeu sont testées est que l’équipe peut obtenir des « rétroactions critiques » sur des « domaines ciblés ».

Mais s’il vous arrivait de manquer le premier playtest, n’ayez crainte. S’exprimant lors de l’émission Forza Monthly de mai, le directeur créatif de Forza Motorsport, Chris Esaki, a annoncé qu’un autre test de jeu aurait lieu cet été (entre juin et septembre).

Malheureusement, aucune date de sortie de Forza Motorsport n’a été communiquée. Chaque fois qu’il arrivera, il sera disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Compte tenu de la façon dont la pandémie a ralenti le développement du jeu pour de nombreuses équipes et du fait que Forza Horizon 5 est désormais programmé pour une date de sortie en novembre 2021, il pourrait être raisonnable de s’attendre à ce que Forza Motorsport arrive dans le courant de 2022 ou plus tard.

Comme tous les jeux Xbox propriétaires, il sera disponible sur Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate le jour de sa sortie.

Actualités Forza Motorsport

Forza Motorsport 7 retiré de la vente

Forza Motorsport 7 sera retiré de la vente en septembre, ce qui signifie que le jeu et son DLC ne seront plus disponibles à l’achat. Pour ceux qui espèrent que c’est un signe que la sortie du prochain jeu approche à grands pas, ce n’est malheureusement pas le cas.

Sur Twitter, le compte officiel de Forza Motorsport a confirmé que le jeu est retiré car ses licences tierces (qui permettent au jeu de présenter des voitures, des pistes et d’autres éléments du monde réel) sont sur le point d’expirer. Il n’est cependant pas surprenant que Microsoft ne choisisse pas de renouveler ces licences, étant donné que Forza Motorsport arrive à un moment donné, même si nous ne savons pas exactement quand.

Le cloud gaming pourrait être la clé de la Xbox One

Forza Motorsport devrait arriver sur Xbox Series X/S et PC, sautant la génération Xbox One. Cependant, les propriétaires de Xbox One pourraient ne pas manquer complètement.

Dans un article sur le blog Xbox Wire, Microsoft indique qu’il utilisera sa technologie de streaming dans le cloud pour proposer des jeux nécessitant la puissance de la Xbox Series X/S afin de les livrer à la Xbox One de dernière génération.

« Vous verrez de nombreux jeux ce jour férié, notamment Forza Horizon 5, qui proposera le lancer de rayons DirectX sur Xbox Series X et S, et Battlefield 2042, qui fonctionnera à 60 ips tout en prenant en charge 128 joueurs sur Xbox Series X/S.

« Certains jeux lancés l’année prochaine par nos studios et partenaires propriétaires, tels que Starfield, Redfall et Stalker 2, nécessitent la vitesse, les performances et la technologie de la Xbox Series X/S.

« Nous sommes ravis de voir les développeurs réaliser leurs visions d’une manière que seul le matériel de nouvelle génération leur permettra de faire. Pour les millions de personnes qui jouent sur les consoles Xbox One aujourd’hui, nous sommes impatients de partager davantage sur la façon dont nous allons apporter bon nombre de ces jeux de nouvelle génération, tels que Microsoft Flight Simulator, à votre console via Xbox Cloud Gaming, tout comme nous faire avec les appareils mobiles, les tablettes et les navigateurs.

Bien que Forza Motorsport ne soit pas mentionné explicitement dans l’article de blog, il est possible qu’il tombe sous ce parapluie de jeux propriétaires.

Un « énorme saut générationnel » par rapport aux jeux précédents

Chris Esaki, le directeur créatif du jeu, a partagé des détails sur l’évolution de la physique de Forza Motorsport depuis Forza Motorsport 7. [Forza Motorsport] 4 à [Forza Motorsport] 7. C’est essentiellement un énorme saut générationnel qui arrive dans le jeu. “

Selon Esaki, le modèle de collision de pneus a également été révisé. Du premier jeu à Forza Motorsport 7, les pneus ont toujours eu un seul point de contact avec la surface de la piste et rafraîchi à 60 cycles par seconde (60 Hz). Dans Forza Motorsport, il y a désormais huit points de contact avec la surface de la piste, et le moteur se rafraîchira à 360 cycles par seconde (360 Hz). C’est un saut de fidélité de 48x pour une collision avec un seul pneu.

Plusieurs composés de pneus confirmés

Plusieurs composés de pneus ont été confirmés pour Forza Motorsport, une première pour la série. Les composés de pneus tels que durs, moyens et tendres approfondiront le gameplay et la stratégie de course, et Esaki a déclaré que cela conduirait à “de nouvelles décisions de jeu passionnantes pendant une course”.

Alerte météo

Les facteurs environnementaux devront également être pris en compte dans Forza Motorsport, et ont le potentiel de rendre chaque tour différent, selon Esaki.

« Nous travaillons sur des choses comme la température de la piste et comment elle affecte des choses comme l’adhérence et la pression des pneus, et l’usure des pneus. De plus, vous pouvez imaginer comment les changements d’heure et de météo, ainsi que la nouvelle modélisation de l’usure des pneus et tous les nouveaux composés conduisent à une expérience de conduite et de course beaucoup plus profonde.

Liste des voitures de Forza Motorsport

Quel genre de voitures pouvons-nous nous attendre à voir dans Forza Motorsport, et plus important encore, quel véhicule ornera la couverture du jeu ? Bien que cela soit difficile à deviner avec beaucoup de précision, nous pouvons au moins avoir une idée du nombre de voitures qui seront dans le jeu, sur la base du total de Forza Motorsport 7.

Forza Motorsport 7 comportait 700 voitures et 32 ​​pistes, ce qui est un nombre impressionnant. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que le prochain jeu battra ce chiffre, principalement en raison du fait que les voitures devront probablement être remodelées ou mises à niveau pour les systèmes de nouvelle génération, nous espérons que Forza Motorsport se rapprochera au moins de ce chiffre.

