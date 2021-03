Liste électorale 2021: Comment vérifier votre nom sur la liste électorale? Guide étape par étape pour télécharger le bulletin d’électeur en ligne

La première phase du scrutin en Assam et au Bengale occidental aura lieu le 27 mars.

Comment vérifier votre nom sur la liste électorale, télécharger le bulletin d’électeur en ligne: Les électeurs peuvent vérifier si leur nom figure sur la liste électorale ou non de deux façons: les détails personnels et le numéro EPIC (carte d’identité avec photo des électeurs). Les électeurs peuvent visiter le site Web de la commission électorale de l’État pour vérifier et télécharger la liste électorale. Pour le Bengale occidental, les électeurs peuvent visiter – ceowestbengal.nic.in. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez voir un certain nombre d’options telles que la liste électorale, rechercher votre nom dans la liste électorale, connaître les détails de votre élection, connaître votre bureau de vote et télécharger e-EPIC sur la page d’accueil. Les électeurs peuvent cliquer sur Rechercher votre nom dans la liste électorale pour télécharger leur bulletin d’électeur. Pour vérifier la liste, les gens peuvent cliquer sur la liste électorale (liste électorale).

Après avoir cliqué sur Rechercher votre nom dans la liste électorale, les électeurs seront dirigés vers une autre page – https://wberms.gov.in/web_searchengine/ – où deux options sont disponibles. Sur cette page, les électeurs peuvent vérifier leurs coordonnées en saisissant leur nom et leur numéro EPIC. En entrant le nom ou le numéro EPIC, les électeurs peuvent télécharger les bulletins de vote.

Pour l’Assam, les électeurs peuvent visiter – ceoassam.nic.in

Sur la page d’accueil, les électeurs verront des options telles que Recherche dans la liste électorale, listes électorales PDF, Connaissez votre bureau de vote.

Pour vérifier votre nom, cliquez sur Liste électorale

Entrez vos coordonnées ou votre numéro EPIC pour télécharger le bulletin de vote.

Pour permettre à l’électeur de connaître le numéro de série de la liste électorale de son bureau de vote, la date du scrutin et l’heure, la Commission électorale a décidé de délivrer un «bulletin d’information de l’électeur» aux électeurs à la place du bulletin de vote avec photo. La fiche d’information de l’électeur comprendra des informations telles que le bureau de vote, la date, l’heure mais pas la photographie de l’électeur. Dans son avis publié le mois dernier, la Commission électorale a déclaré que le bulletin d’information de l’électeur serait distribué au moins 5 jours avant la date du scrutin à tous les électeurs inscrits, par le responsable des élections de district. Cependant, la fiche d’information de l’électeur ne sera pas autorisée comme preuve d’identité des électeurs. La Commission avait supprimé les bulletins de vote avec photo comme preuve d’identité à compter de février 2019.

