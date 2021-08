Liste Fortune Global 500 : Apple est désormais l’entreprise la plus rentable au monde

Apple continue de grimper dans le classement des plus grandes entreprises du Fortune Global 500. De nouveaux classements publiés aujourd’hui montrent qu’Apple est désormais l’entreprise la plus rentable de la liste, passant de la troisième place l’année dernière à la sixième place en termes de chiffre d’affaires, contre 12e l’année dernière.

Au cours de l’exercice 2020, Apple a réalisé un bénéfice de 57 milliards de dollars, ce qui en fait l’entreprise la plus rentable au monde selon la liste de Fortune. Le saut d’Apple au premier rang a mis fin au règne de deux ans de Saudi Aramco en tant qu’entreprise la plus rentable. Son bénéfice de 57 milliards de dollars pour l’exercice 2021 est en hausse par rapport aux 55 milliards de l’année précédente.

Fortune écrit que la pandémie a créé à la fois de nouveaux défis et opportunités pour Apple, et malgré les préoccupations antitrust imminentes, Apple a atteint un nouveau record de revenus à 275 milliards de dollars :

La pandémie a créé des défis et des opportunités pour Apple. Le PDG Tim Cook a dû fermer des magasins et envoyer des ingénieurs à domicile. Mais avec des clients Apple du monde entier travaillant et apprenant à domicile, les ventes d’ordinateurs iPad et Macintosh ont atteint leur plus haut niveau. Et les revenus de l’exercice ont également atteint un record historique, de 275 milliards de dollars. Cela a aidé le cours des actions d’Apple à monter en flèche; il a gagné 80,7% en 2020. À la fin de cette année, les régulateurs se sont tournés vers Apple pour avoir potentiellement abusé de son pouvoir sur la boutique d’applications iOS. Un rapport du sous-comité antitrust de la Chambre judiciaire en octobre a conclu qu’Apple « exerce un pouvoir de monopole » dans sa boutique d’applications pour nuire à la concurrence et augmenter les prix pour les consommateurs. Pendant ce temps, les témoignages dans le cadre d’un procès antitrust déposé par le développeur de Fortnite, Epic Games, augmenteront probablement la pression sur les législateurs pour limiter le pouvoir d’Apple.