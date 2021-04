Liste massive de Coinbase | InvestorPlace

L’échange crypto, Coinbase, devient public… comment il s’intègre dans «The Awakening»… un secteur du monde altcoin Matt McCall et Charlie Shrem comme aujourd’hui

C’est un énorme pas en avant dans le «mainstreaming» du monde de la cryptographie…

Aujourd’hui, le bureau de change numérique, Coinbase, est rendu public par le biais d’une cotation directe, avec le symbole COIN.

Nasdaq et Goldman Sachs ont fixé un prix de référence de 250 dollars par action. Cela met Coinbase à une valorisation de 66,5 milliards de dollars. Il s’agit d’une croissance étonnante étant donné qu’en septembre dernier, sa valorisation était fixée à seulement 5,8 milliards de dollars.

Ce que les analystes suggèrent que la valorisation de Coinbase pourrait dépasser plus tard dans la journée est encore plus époustouflant.

De CNBC:

(Coinbase) pourrait être évalué à 100 milliards de dollars, ce qui le rend plus précieux que les principaux opérateurs de plates-formes de négociation comme Intercontinental Exchange et Nasdaq, société mère de la Bourse de New York.

Au moment où j’écris autour du déjeuner, nous approchons de cette marque.

De Yahoo! La finance:

L’échange de crypto-monnaie Coinbase Global Inc devait être évalué à plus de 94 milliards de dollars lors de ses débuts en bourse mercredi qui ont marqué une autre étape importante dans le développement du bitcoin et d’autres actifs numériques. À 11 h 37 HE, il était indiqué que l’action de la société ouvrirait à 360 $ par action, en hausse de 44% par rapport à un prix de référence de 250 $ par action, ce qui rend sa valeur implicite environ trois fois supérieure à celle de l’opérateur boursier Nasdaq.

*** Derrière l’inscription de Coinbase se cache une croissance financière «spectaculaire»

Pour ces détails, tournons-nous vers nos spécialistes de la cryptographie, Matt McCall et Charlie Shrem, éditeurs de Crypto Investor Network.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Matt est un taureau bitcoin depuis 2014 – bien avant qu’il ne soit populaire. Apparaissant sur Fox Business Network en juillet de cette année-là, il a déclaré aux auditeurs qu’il était devenu un partisan de cet investissement naissant, alors même que d’autres panélistes le rejetaient.

Pendant ce temps, son partenaire, Charlie Shrem a été l’un des premiers bailleurs de fonds de Bitcoin et est aujourd’hui considéré comme l’une des personnes les plus influentes dans les crypto-monnaies. Il a été mentionné dans Fortune… Forbes… CNN… 60 Minutes… TED Talks… Bloomberg… et le Wall Street Journal… pour n’en nommer que quelques-uns. Son histoire a été présentée dans de nombreux documentaires Netflix et livres à succès. Et oui, il est devenu millionnaire Bitcoin à plusieurs reprises grâce à son implication précoce.

Extrait de leur dernier numéro de Crypto Investor Network:

Les chiffres racontent déjà une histoire passionnante. Le premier trimestre de Coinbase a été spectaculaire. Les bénéfices estimés se situaient entre 730 et 800 millions de dollars, et l’échange a battu des records pour les actifs sous gestion, les revenus, les utilisateurs vérifiés et les utilisateurs actifs. Les revenus ont atteint environ 1,8 milliard de dollars, tandis que le volume des transactions a bondi de 276% par rapport au trimestre précédent, passant de 89 milliards de dollars à 335 milliards de dollars. Coinbase a signalé environ 56 millions de clients vérifiés et 6,1 millions de clients effectuant des transactions mensuelles. Coinbase est déjà la plus grande et la plus connue des bourses, et sa liste Nasdaq légitime davantage les crypto-monnaies en tant que classe d’actifs. Le résultat? Attendez-vous à recevoir encore plus d’argent dans le secteur.

*** Ce flot de nouveaux capitaux va pousser certaines altcoins bien plus haut

Matt et Charlie pensent que l’inscription de Coinbase est une preuve supplémentaire d’une dynamique qu’ils mettent en avant depuis des mois.

Ici, ils doivent expliquer:

À l’avenir, à peu près tout dans le monde sera suivi par blockchain. Ça va tout changer. La façon dont vous achetez des biens et services de tous les jours… achetez une maison… payez vos impôts… peut-être même comment nous voterons à l’avenir. Cette transformation est déjà en cours, mais le véritable changement sismique – lorsque les profits massifs sont réalisés – survient alors que les entreprises, les consommateurs et les gros investisseurs se rendent compte de ce qui se passe.

Matt et Charlie appellent cette prise de conscience généralisée «l’éveil». Et la liste de Coinbase n’est que sa dernière manifestation.

Au cours des derniers mois, The Awakening a généré des entrées importantes dans les altcoins de premier plan, poussant les prix à la hausse.

Par exemple, le portefeuille Crypto Investor Network de Matt et Charlie contient actuellement cinq altcoins (il en détenait auparavant six, mais ils en ont vendu un pour un rendement de 104%).

Au moment où j’écris mercredi au déjeuner, le rendement moyen de l’ensemble du portefeuille est de 367% – gardez à l’esprit que ce portefeuille n’existe que depuis le 21 septembre de l’année dernière. Le S&P 500 n’a augmenté que de 25% sur la même période.

*** Alors que The Awakening continue de se développer, attendez-vous à la volatilité du secteur, mais restez concentré sur l’histoire de la croissance à long terme

La plus récente enquête des gestionnaires de fonds de Bank of America révèle que l’écrasante majorité des répondants pensent que le bitcoin est dans une bulle – près de 75% le pensent.

Ces gestionnaires suggèrent également que le bitcoin est le deuxième commerce le plus encombré derrière la technologie.

Maintenant, peut-être ont-ils raison – peut-être que la valeur du bitcoin a augmenté trop loin, trop vite, et cela doit faire l’objet d’une correction significative. De même, peut-être que certains altcoins sont dus à un tel retrait.

Mais si tel est le cas, il est essentiel que les investisseurs distinguent entre une correction de prix aujourd’hui et le potentiel de génération de richesse à long terme du monde de la cryptographie de demain.

Pour aider à réorienter les investisseurs vers une perspective à long terme, nous avons mis en évidence ci-dessous le contenu d’un essai rédigé par notre PDG, Brian Hunt:

… Si vous voulez faire de gros retours sur investissement sans travailler dur ou prendre beaucoup de risques, vous devriez vous renseigner sur un acronyme qui ne figure pas sur les sites Web de finance conventionnels C’est l’un des acronymes les plus importants dans le monde de l’argent et des affaires. Vous ne l’apprendrez dans aucun cours officiel parce que c’est quelque chose que j’ai inventé moi-même. Je l’appelle le BDT. La grande tendance dominante. À tout moment, il y a au moins une «mégatendance» géante qui façonne les événements mondiaux et le comportement humain qui est si monumentale… si percutante… et si puissante… … Que toutes les autres tendances, controverses, histoires et préoccupations n’ont aucune importance lorsqu’il s’agit d’influencer les tendances commerciales et les cours des actions. La seule chose qui compte vraiment, c’est le BDT. La grande tendance dominante. Vous pouvez oublier tout le reste et vous y concentrer. Rien d’autre ne compte vraiment.

Revenant au monde de la crypto, nous examinons ci-dessous le graphique de Bitcoin (un proxy pour le secteur de la crypto) depuis la mi-2016.

Voici à quoi ressemble une grande tendance dominante.

(Au cas où vous auriez du mal à lire le graphique, vous voyez le bitcoin grimper de plus de 27000%.)

Gardez à l’esprit qu’au cours de cette période de gain de 27000%, les investisseurs en bitcoins ont subi un effondrement de 80% +…

Mais alors que cette perte se produisait, le bitcoin et la blockchain continuaient de révolutionner le monde et les marchés financiers, créant de plus en plus de valeur.

Le résultat?

Bitcoin est devenu l’actif / l’entreprise le plus rapide à atteindre une capitalisation boursière de 1 billion de dollars… jamais. Seulement 12 ans.

Ci-dessous, nous comparons ce délai à d’autres entreprises d’un billion de dollars, notamment Microsoft, Apple, Amazon et Google. (Google arrive en deuxième position, à 21 ans.)

Pour l’avenir, le prix du bitcoin pourrait chuter à nouveau – et cela pourrait être douloureux pour les investisseurs en crypto. En fait, historiquement, il faut s’attendre à une telle baisse.

Mais un tel recul ferait-il dérailler la valeur à long terme du bitcoin, de la blockchain et des altcoins innovants et perturbateurs?

*** En nous concentrant spécifiquement sur les altcoins, quel est le domaine que Matt et Charlie trouvent particulièrement attrayant aujourd’hui?

Pour répondre, revenons à leur problème de Crypto Investor Network:

L’écosystème DeFi (finance décentralisée) vient d’atteindre un incroyable 100 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) pour la toute première fois, selon DeFiLlama. DeFi reste l’une des tendances les plus en vogue en matière de cryptographie, car la technologie est adoptée et les investisseurs se tournent vers les pièces DeFi pour augmenter le rendement.

Matt et Charlie pointent vers trois de leurs avoirs qui en bénéficient (dont l’un est en hausse de près de 1 000%). Mais ils se reconcentrent rapidement sur ce qu’ils croient être les plus gros gains à venir.

Revenons à Matt et Charlie:

… C’est incroyable le potentiel de hausse qui reste. Avec 100 milliards de dollars de TVL, DeFi ne se classerait qu’environ 40e parmi les holdings bancaires en termes d’actifs totaux. JP Morgan arrive en tête de liste avec 3,2 billions de dollars d’actifs totaux à lui seul, vous pouvez donc clairement voir une piste de croissance très ouverte.

Si vous recherchez un endroit pour commencer votre propre recherche sur les pièces DeFi, vous trouverez ci-dessous les cinq meilleurs jetons DeFi par capitalisation boursière, répertoriés par CoinMarketCap.

Pour conclure, qui sait quelle sera la capitalisation boursière de Coinbase au moment où vous lirez ceci. Mais quoi qu’il en soit, le point le plus important est de savoir comment la liste d’aujourd’hui représente un pas en avant massif vers l’adoption de la crypto par le grand public.

Je vais donner le dernier mot à Matt et Charlie:

L’éveil se poursuit et les perspectives pour les altcoins restent optimistes. Nous pensons que cela reste l’une des grandes opportunités d’investissement sur la planète.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg