Liste Pedrea de la loterie de Noël 2021

Comme chaque année, une fois le Remise extraordinaire de loterie de Noël 2021, il est temps de vérifier si nous faisons partie des gagnants. Bien que nous n’ayons pas obtenu « el Gordo » ou l’un des grands prix, nous avons peut-être été honoré de la Pedrea, le plus gros prix de la loterie.

Mais qu’est-ce que la pierre exactement ? Il s’agit de prix le plus populaire de la Loterie de Noël, avec 1 000 euros par série. En fait, il peut être facilement identifié par la fréquence avec laquelle les enfants de San Ildefonso chantent « miil eurooos » chaque fois qu’une balle tombe. Au total, le Loterie de Noël récompenses 1794 numéros avec les pierres.

L’argent qui est obtenu si nous avons été l’un de ces chanceux, n’est pas aussi volumineux que le reste, mais cela suppose une petite joie que beaucoup de gens utilisent pour se chouchouter ou, ce qui est plus habituel, l’utilisent pour le réinvestir dans le traditionnel aussi Lotería del Niño, qui a lieu le 6 janvier 2022. Et, ce prix signifie gagner 5 euros pour chaque euro joué, comme détaillé par State Lotteries and Betting. C’est-à-dire, 100 euros si vous jouez un dixième du tirage extraordinaire de 20 euros. De plus, l’argent de la pierre n’a pas à être déclaré au Trésor en raison du montant gagné.

Aller à la définition du Dictionnaire de l’Académie royale espagnole (RAE), la pierre est «l’ensemble de numéros qui sont attribués avec une valeur minimale dans la loterie nationale & rdquor ;.

Tous les prix de la Loterie de Noël 2021

Malgré le fait que les pierres soient un prix que tout le monde apprécie, cela ne vaut pas la peine de sortir le champagne et de le célébrer avec style, comme c’est le cas avec les prix les plus importants de la loterie de Noël, parmi lesquels le très apprécié « Gordo ». Pour cette raison, il est important de vérifier si nos billets ont été récompensés par quelque chose de plus que de la pierre. Pour cela, Vous pouvez vérifier si vos billets ont été attribués en notre testeur.

Le gros homme (86148): 400 000 euros au dixième soit 20 000 euros par euro joué. Les 40.000 premiers euros étant exonérés d’impôt, le Trésor conserve 72.000 euros et le vainqueur, 328.000 euros.

Deuxième prix (72119): 125 000 euros au dixième soit 6 250 euros par euro joué. Le Trésor se retrouve avec 17.000 euros et le vainqueur, avec 108.000 euros.

Troisième prix (19517): 50 000 euros au dixième soit 2 500 euros par euro joué. Le Trésor conserve 2.000 euros et le gagnant, 48.000 euros.

Deux quatrièmes prix (42833 | 91179): 20 000 euros au dixième ou 1 000 euros par euro joué.

Huit cinquièmes prix (92052 | 70316 | 26711 | 24198 | 69457 | 89053 | 34345 | 89109) : 6 000 euros au dixième soit 300 euros pour chaque euro joué.