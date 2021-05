Liste possible de la France pour l’Euro 2021

17/05/2021 à 21:51 CEST

Alberto Teruel

L’entraîneur de la France Didier Deschamps annoncera ce mardi la liste des 26 joueurs avec lesquels il tentera de conquérir l’Eurocup. Les Bleus sont jumelés avec le Portugal, l’Allemagne et la Hongrie dans le “ groupe de la mort ” mais sont toujours considérés comme l’un des meilleurs favoris pour soulever le trophée continental.

Bien qu’il soit vrai que aucun changement significatif n’est attendu par rapport à la liste de mars dernier, Deschamps observe l’évolution de Corentin Tolisso, Anthony Martial, Thomas Lemar et Ferland Mendy. La disponibilité de ces joueurs peut grandement conditionner la décision finale de l’entraîneur français.

Liste des gardiens de but possible

Aucune grande nouvelle n’est attendue dans le but, si ce n’est peut-être le nombre d’invoqués. Deschamps a déclaré à plusieurs reprises qu’il préférait avoir quatre gardiens de but à l’entraînement, mais les exigences de la compétition peuvent finir par réduire le nombre de soldats à trois. Hugo Lloris occupera une position, donc les deux autres seront combattus par Steve Mandanda, Mike Maignan et Alphonse Areola.

Liste possible des défenses

La position sacrifiée dans le but pourrait être destinée à la ligne défensive, et Théo Hernandez serait le grand bénéficiaire. L’arrière latéral a connu une saison sensationnelle à Milan, enregistrant 8 buts et 7 passes décisives à travers 44 matchs. S’il est vrai qu’il n’a pas encore fait ses débuts avec l’absolu, sa présence sur la liste ne peut être exclue, car l’un de ses principaux concurrents ne se rendra pas au tournoi. Ferland Mendy, Ailier du Real Madrid, a des problèmes musculaires depuis avril dernier et ne sera disponible que le 7 juin.

À part cela, la ligne défensive du champion du monde en titre pourrait être composée de Benjamin Pavard et Léo Dubois dans la voie de droite, Lucas Hernández et Lucas Digne dans la voie de gauche et Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet et Kurt Zouma au centre de l’arrière. Dayot Upamecano, qui a connu une belle saison à Leipzig, pourrait également figurer sur la liste. Koundé et FofanaMalgré un excellent niveau dans l’élite du football, ils joueront avec les moins de 21 ans.

Liste possible des milieux de terrain

Le centre du terrain sera la zone la plus disputée. N’Golo Kanté, Adrien Rabiot et Paul Pogba Ce sont des joueurs récurrents dans les appels de Deschamps, leur présence à l’appel est donc pratiquement garantie. Steven Nzonzi, Moussa Sissoko et Tanguy Ndombélé pourrait compléter la salle des machines, même si la présence de l’un d’eux pourrait être sacrifiée Corentin Tolisso.

Le milieu de terrain du Bayern, opéré en février dernier pour une déchirure au tendon dans le quadriceps droit, est revenu sur le green samedi dernier face à Fribourg. Didier Deschamps a une prédilection pour Tolisso, on peut donc supposer que leur présence dans une liste de 26 est pratiquement assurée.

Liste de transfert possible

Tant par gallon que par qualité, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé ils semblent avoir la place sécurisée. Les autres positions offensives seront tirées au sort entre Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Wissam Ben Yedder, Anthony Martial et Thomas Lemar.

Anthony Martial semble pratiquement hors de question. L’ailier de Manchester United n’a plus participé depuis le 29 mars en raison d’une blessure au genou gauche. S’il est vrai qu’il est déjà revenu à l’entraînement, il est encore loin de retrouver le rythme de la compétition.

Thomas LemarDe son côté, il réalise une excellente saison à l’Atlético de Madrid, mais il traîne des malaises musculaires depuis plusieurs jours. Il semble qu’il sera disponible pour le lendemain, mais Deschamps devra évaluer s’il est dans un état optimal pour être appelé.