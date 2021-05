Liste possible de Luis Enrique pour le championnat d’Europe

20/05/2021

Luis Enrique Martínez rendra public ce lundi 24 mai l’appel lancé à l’équipe espagnole Euro 2020, qui a lieu un an plus tard que prévu en raison de la pandémie de Covid-19. L’UEFA autorise la citation de 26 footballeurs au lieu des 23 habituels pour couvrir d’éventuelles victimes dérivées du coronavirus et il est à espérer que Lucho profitera de cette possibilité.

L’entraîneur espagnol a défini dans les derniers appels un blocage, qui va sûrement se répéter, bien que la surprise puisse toujours sauter. L’Asturien a averti que personne n’a de position garantie, son appel suscite donc de grandes attentes.

Gardiens de but

Unai Simón (athlétique), De Gea (United) et Rober Sánchez (Brighton).

Kepa, habitué jusqu’à la liste précédente, a perdu sa place de départ à Chelsea, tandis que Pau López, un autre gardien qui comptait pour Lucho au début, est blessé à la Roma. Pacheco (Alavés), Asenjo (Villarreal) ou Remiro (Real Sociedad) sont des options en tant que troisièmes gardiens de but, bien que le Murcien Robert Sánchez, de l’anglais Brighton, est le principal favori pour remplir ce rôle.

Défenses

Jesús Navas (Séville), Nacho (Madrid), Eric Garcia (Manchester City), Sergio Ramos (Madrid), Pau Torres (Villarreal), Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barça) et Gayà (Valence).

L’entrée du madridista Nacho, pourrait nuire fixé comme Iñigo Martínez (Athlétique) ou Diego Llorente (Leeds). De son côté, Azpilicueta termine en grande forme avec Cheslea, tout comme Mario Hermoso à l’Atlético. Les options qui sont diluées, en revanche, sont Pedro Porro (Sporting de Lisboa) et Reguilón (Tottenham) pour les arrières latéraux.

Milieux de terrain

Busquets (Barça), Rodri (Manchester City), Thiago (Liverpool), Canales (Betis), Fabián (Naples), Koke (Atlético), Pedri (Barça), Marcos Llorente (Atlético).

Mikel Merino, fixé toute la saison avec l’équipe nationale et la Real Sociedad, tombe en raison d’une blessure. Dani Ceballos (Arsenal) ne semble pas non plus avoir une place, ce qui était une prédilection de Luis Enrique à ses débuts à La Roja, ni, bien sûr, Isco (Madrid) en très mauvaise posture.

Les attaquants

Ferran Torres (Manchester City), Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Dani Olmo (Leipzig), Oyarzabal (Real Sociedad), Asensio (Madrid), Bryan Gil (Eibar).

Suso (Séville) et Iago Aspas (Celta) ont terminé la campagne en grande forme. Adama (Wolverthampton) s’est démarqué lors de son appel précédent avec l’équipe nationale.