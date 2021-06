Liste verte du Royaume-Uni : d’autres pays seront-ils ajoutés dans le prochain examen de voyage ?

23/06/2021 à 9h56 CEST SPORT.es Bitcoin est tombé en dessous de 30 000 $ pour la première fois en plus de cinq mois, frappé par la décision de la Chine contre la crypto-monnaie la plus populaire au monde. La monnaie numérique est tombée à environ 28 890 $ et a perdu plus de 50% de […] More