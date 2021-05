Liste verte: l’Espagne, la Grèce et la France seront ajoutées au grand coup de pouce des vacances d’été | UK | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson devrait annoncer bientôt quels pays figureront sur la «liste verte». La liste permet aux Britanniques de partir en vacances sans avoir à se mettre en quarantaine à leur retour au Royaume-Uni. Les voyages internationaux seront autorisés à partir du Royaume-Uni à partir du 17 mai au plus tôt dans le cadre de la feuille de route du gouvernement hors verrouillage.

Et, dans une impulsion majeure pour les vacanciers, la Grèce, l’Espagne et la France pourraient être cotées d’ici la fin du mois de juin, selon The Telegraph.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a suggéré une date limite initiale pour la divulgation de la liste vers la fin avril.

Cependant, le gouvernement a manqué cette échéance et une annonce au début du mois de mai est toujours attendue.

Cela ouvre la possibilité d’ajouter plus de nations.

Les chiffres internes de l’Union européenne suggèrent que l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas pourraient être en mesure de vacciner complètement plus de 55 pour cent de leur population d’ici la fin juin.

Lundi, le Premier ministre a déclaré qu’il y avait une “bonne chance” que la Grande-Bretagne puisse rejeter complètement les mesures de distanciation sociale à partir du 21 juin.

S’exprimant lors d’une visite de campagne électorale locale à Hartlepool, M. Johnson a déclaré: “Je pense que nous avons une bonne chance, une bonne chance, de pouvoir se passer d’un mètre plus.”

Il a également confirmé l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec de nouvelles ouvertures de l’économie le 17 mai, y compris certains voyages internationaux s’il était sécuritaire de le faire.