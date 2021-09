Liste Vite + Grand cadeau $VITE sur WazirX

La communauté indienne d’échange de crypto-monnaie invite désormais les traders à effectuer des transactions en direct sur les paires VITE/USDT et VITE/INR dans le cadre de l’Initiative de cotation rapide. La liste VITE est maintenant en ligne sur WazirX, et la plate-forme a décidé de permettre aux commerçants d’effectuer des retraits et des dépôts sur WazirX via un portefeuille et un virement bancaire.

Pour effectuer des transactions sur des paires de trading VITE, les traders doivent procéder comme suit :

Conservez les actifs du jeton VITE dans le portefeuille Binance et déposez les jetons sur l’interface de trading WazirX. Commencez à acheter, vendre et échanger vos actifs VITE en échange de jetons USDT et d’INR sur les marchés des devises crypto et fiduciaire. Consultez la section Fonds sur l’interface de trading de WazirX pour rester à jour sur l’historique des transactions des jetons VITE. Retirez les jetons VITE dans votre portefeuille Binance et continuez à effectuer des transactions VITE sur WazirX.

La plate-forme de contrat intelligent du réseau VITE fonctionne avec le mécanisme de graphe acyclique dirigé. La plate-forme est reconnue pour sa sécurité, sa fiabilité, sa vitesse de transaction élevée et ses transactions sans frais. L’infrastructure Snapshot Chain de VITE s’exécute sur le mécanisme de consensus Hierarchical-delegated-Proof-of-Stake pour l’exécution de contrats intelligents et le lancement de transactions.

WazirX organise un Grand VITE Giveaway

La plate-forme de WazirX va organiser un grand événement cadeau pour les utilisateurs de la plate-forme. Le porte-parole de WazirX sélectionnera dix questions sur VITE qui sont issues d’abonnés Twitter et demandera à Richard Yan d’y répondre. À la fin de l’entretien en direct, les utilisateurs auront la possibilité de poser des questions dans un délai de cinq minutes. Le prix cadeau de 150 $ sera remis aux abonnés Twitter de WazirX qui ont posé à Yan les dix premières questions. Des prix cadeaux d’une valeur de 100 $ seront distribués aux abonnés Telegram de WazirX qui posent les cinq premières questions lors de la session en direct.

Au cours de la session de cadeaux, le prix du jeton VITE serait marqué à 0,0813 $ et la distribution des prix sera terminée d’ici le 10 octobre 2021.

Détails du cadeau

La session Grand $VITE Giveaway de WazirX s’est tenue le 17 septembre 2021 avec l’interview en direct de Richard Yan sur la chaîne YouTube de WazirX.

Le prochain événement sera un AMA avec Richard. Les utilisateurs peuvent approfondir le fonctionnement du réseau VITE à l’AMA et avoir une chance de gagner des prix d’une valeur de 250 $.

L’événement Trivia devrait avoir lieu le 21 septembre 2021 sur la page Instagram de WazirX avec un prize pool de 50 $. Participez au jeu Trivia et gagnez des prix passionnants

Il y aura un événement Quiz pour le groupe Telegram pour que les participants gagnent des morceaux considérables de la cagnotte d’une valeur de 500 $.

Le 23 septembre aura lieu le grand événement VITE Airdrop d’une valeur de 9 850 $. L’événement ne sera ouvert qu’aux détenteurs de WRX de premier plan.

Le dernier jour de l’événement cadeau est le 24 septembre. L’événement aura le marathon de Kaun le plus haut commerçant pendant 48 heures, avec des prix d’une valeur de 20 000 $ à répartir entre 300 commerçants sur WazirX.

À propos de Vite (VITE)

Le jeton VITE est le jeton de crypto-monnaie natif du réseau Vite. Cette pièce crypto peut être convertie en jeton VITE BEP-20 ou en jeton VITE ERC-20 sur l’application VITE. La conversion des pièces de crypto-monnaie VITE en jetons BEP-20 et ERC-20 n’affectera pas la quantité de jetons VITE en circulation.

Le jeton VITE est utilisé comme un enjeu pour la bande passante et les ressources de calcul. Vite Network conserve les ressources à faible coût une fois les transactions terminées. Contrairement aux autres réseaux Blockchain, Vite a mis en place un modèle de traitement des transactions basé sur des quotas et à coût zéro pour éliminer les frais de gaz coûteux.

Sur le réseau Vite, les utilisateurs doivent obtenir un quota pour payer les transactions. Le quota peut être obtenu en verrouillant le VITE, le montant minimum requis est de 134 VITE et la période de verrouillage est de trois jours. Le réseau reconstitue le quota des utilisateurs au fil du temps.

Le réseau principal du réseau VITE émet deux jetons VX et VCP. Les jetons VCP sont distribués parmi les membres de la communauté qui apportent des contributions substantielles au réseau. Les jetons VCP sont utilisés pour échanger des produits du réseau VITE tels que des chapeaux et des chemises du ViteStore. Le VCP n’est pas disponible pour la négociation en bourse.

Le jeton VX est le jeton natif de l’échange ViteX. Les détenteurs de jetons VX profitent des distributions de dividendes sur la plateforme. Chaque jeton VX est obtenu grâce à l’exploitation minière via des activités de tenue de marché, des références, des listes de pièces, le jalonnement et le commerce.

Sur la plate-forme d’échange ViteX, les utilisateurs peuvent exploiter des jetons VX en jalonnant VITE. Les utilisateurs sont autorisés à récupérer les pièces de crypto-monnaie VITE jalonnées dans les trois jours et les pièces sont verrouillées pendant une semaine avant d’être créditées sur les comptes des utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent interagir avec l’écosystème Vite en utilisant l’application Vite. L’application Vite peut héberger VITE et tous les jetons émis sur la chaîne Vite, ainsi que les jetons ETH et ERC-20. L’application intègre également l’échange décentralisé ViteX qui permet l’extraction et le commerce instantanés de jetons de crypto-monnaie.