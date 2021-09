Liste Xbox Game Pass septembre 2021, dates et sorties des jeux

Microsoft a annoncé la liste Xbox Game Pass de septembre 2021 et il y a un tas d’ajouts passionnants ainsi que de très bons jeux qui partent.

Outre ce service d’abonnement, le major Nelson a également dévoilé la programmation Games with Gold. Warhammer Chaosbane est disponible pendant tout le mois de septembre, tandis que l’excellent et nostalgique Samurai Showdown 2 sera disponible à partir du 15.

Bien que les deux jeux soient fantastiques à leur manière, il y a d’autres expériences à espérer telles que Final Fantasy XIII.

Liste Xbox Game Pass de septembre 2021

La liste des nouveaux jeux et leurs dates de sortie pour le Xbox Game Pass de septembre 2021 se trouvent ci-dessous :

Craftopia (Aperçu du jeu) (Cloud, console et PC) – 2 septembre Final Fantasy XIII (Console et PC) – 2 septembre Signs of the Sojourner (Cloud, console et PC) – 2 septembre Surgeon Simulator 2 (Cloud , console et PC) – 2 septembre Crown Trick (console et PC) – 7 septembre Breathedge (Cloud, console et PC) – 9 septembre Trône nucléaire (console et PC) – 9 septembre The Artful Escape (console et PC) – 9 septembre

Les jeux quittent le Xbox Game Pass en septembre 2021

Vous trouverez ci-dessous tous les jeux quittant le Xbox Game Pass en septembre 2021 :

Red Dead Online (Cloud et console) – 13 septembre Company of Heroes 2 (PC) – 15 septembre Disgaea 4 (PC) – 15 septembre Forza Motorsport 7 (Cloud, console et PC) – 15 septembre Hotshot Racing ( Cloud et console) – 15 septembre The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Cloud, console et PC) – 15 septembre Thronebreaker: The WitcherTales (Cloud et console) – 15 septembre

Comment s’abonner

Vous pouvez rejoindre le service d’abonnement de Microsoft pour 7,99 £ par mois sur Xbox ou PC. Cela vous donnera accès à une incroyable bibliothèque de jeux à jouer sans frais supplémentaires, tandis que la version PC est également livrée avec un abonnement EA Play.

Il existe également un abonnement Ultimate pour 10,99 £ par mois, ce qui vous permettra de jouer à tous les jeux sur console, PC ou appareils mobiles. Il comprend également les jeux avec Gold et le multijoueur Xbox Live.

Bien que les nouveaux ajouts de septembre soient très bien, vous devez vous assurer de jouer à Psychonauts 2. Il a été ajouté le 25 août et c’est un concurrent du jeu de l’année comparable au shrooming.

