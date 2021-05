Listen To Faster Pussycat’s Cover Of Johnny Thunders & The Heartbreakers “ Pirate Love ”

Chatte plus rapidela version de couverture de JOHNNY THUNDERS & THE HEARTBREAKERS chanson “Amour pirate” peut être diffusé ci-dessous. Le morceau est la face B du nouveau single du groupe, «NOLA», qui sortira le 21 mai en deux formats: numérique et un single en vinyle de sept pouces. Le vinyle sera disponible exclusivement sur le site Web du groupe, www.fasterpussycat.com.

Pendant des années, Chatte plus rapideLe programme de tournées agressif du groupe a rendu difficile pour le groupe de travailler sur de nouveaux morceaux. Ainsi, lorsque la pandémie COVID-19 a frappé et qu’il n’y avait pas de spectacles en direct dans un avenir prévisible, le groupe a immédiatement changé de vitesse et est entré dans le studio.

«NOLA» est une chanson inspirée de la fabuleuse ville de la Nouvelle-Orléans, une ville qui vient Taime Downe tient à son cœur.

Quand le groupe a commencé à travailler sur la création d’une nouvelle musique pour une sortie, «NOLA» était le choix évident pour diriger. Downe et guitariste Sam Bam Koltun a commencé à travailler ensemble en studio, à suivre des guitares sur ce qui serait la première nouvelle chanson du groupe depuis 2006 “Le pouvoir et le trou de gloire”.

La face B du single est “Amour pirate”, qui remonte à Chatte plus rapide‘s club days, également inspiré par le thème de la Nouvelle-Orléans, lorsque Thunders est décédé à la Nouvelle-Orléans en 1991, et a eu une influence majeure sur Downe et tout le groupe.

Pour fêter la sortie, Chatte plus rapide et ENUFF Z’NUFF sont jumelés et à venir “Tout droit sorti de la quarantaine” partout en Amérique du Nord, montrant toutes les verrues, cicatrices et tatouages ​​que seul un emballage comme celui-ci peut, qui n’ont fait que se creuser au cours de la dernière année.

Mettant en vedette le MTV smash hits “Maison de la douleur”, “Nouvelle chose”, «Mur de la salle de bain» et “Fly High Michelle”, les “Tout droit sorti de la quarantaine” La tournée – qui a été réservée et re-réservée en tenant soigneusement compte de la réglementation COVID-19 de chaque lieu et de la sécurité de toutes les personnes impliquées – sera sans aucun doute l’une des soirées rock and roll les plus attendues de notre vie.

18 juin – Fremont Street Country Club – Las Vegas, NV *



19 juin – Leatherheads – Salt Lake City, UT *



24 juin – Edith Lucielle’s – Cedar Rapids, IA



25 juin – The Scene Rock Bar – Kansas City, MO



26 juin – Diamond Music Hall – St.Peters, MO



27 juin – The Arcada Theatre – St.Charles, IL



29 juin – En direct à 1175 – Kansasville, WI



30 juin – Phat Heads II – Green Bay, WI



01 juillet – Hobart Art Theatre – Hobart, IN *



02 juillet – Diesel Concert Theatre – Chesterfield, MI



03 juillet – Big Indian Drive-In – Irving, NY



04 juillet – M3 Festival – Columbia, MD



05 juillet – The Vault – New Bedford, MA



06 juillet – Reverb – Reading, PA



07 juillet – Grille rythmique de Jergel – Warrendale, PA



08 juillet – Peecox – Erlanger, KY *



10 juillet – King Of Clubs – Columbus, OH



11 juillet – Thelma’s Sport Nook – Sharpsville, PA



14 juillet – Théâtre Tally Ho – Leesburg, VA



16 juillet – Amos Southend Music Hall – Charlotte, Caroline du Nord



17-37 Main Street – Buford, GA



18 juillet – Hal & Mal’s – Jackson, MS



19 juillet – Drew & Willies Sports Bar – Denham Springs, LA



21 juillet – The Rail Club – Fort Worth, TX



23 juillet – Sunshine Studios Live – Colorado Springs, CO



24 juillet – The Venue – Denver, CO



27 juillet – Diamond Ballroom – Oklahoma City, OK



29 juillet – Cooters – Eagle Pass, TX



30 juillet – Sam’s Burger Joint – San Antonio, TX



31 juillet – Warehouse Live – Houston, TX

* Chatte plus rapide seul



