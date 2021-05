Listen To Overcoats New Track, Blame It On Me Ft. Lawrence Rothman

Après la sortie de The Fight en 2020, Overcoats s’est lancé dans un nouveau chapitre avec son prochain EP, “ Used To Be Scared Of The Dark ”, disponible via Loma Vista Recordings. Lawrence Rothman (frère du producteur de The Fight Yves Rothman) a prêté une voix profonde et passionnée à leur nouveau single, le réflexif «Blame It On Me», que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Overcoats a déclaré: «Blame It on Me» a été écrit à l’époque de l’écriture pour The Fight, et c’est une continuation de ces thèmes. Il s’agit de se sentir coincé dans une relation ou une situation que vous n’avez pas la force de quitter – ou que vous voulez simplement vraiment faire du travail. Il y a des sons d’enfants jouant à l’arrière-plan pour symboliser l’innocence et la pureté que vous pensiez que l’amour avait, avant de vous rendre compte que c’était compliqué, désordonné et parfois un peu sombre. La voix profonde de Lawrence Rothman est si incroyable sur cette piste et donne vraiment l’impression que la chanson ressemble à une conversation entre un couple d’une manière vraiment magique.

Lawrence Rothman a ajouté: «Je vivais dans une maison pendant quelques mois en Angleterre à côté de Cotchford Farm, la maison qui appartenait autrefois à l’auteur AA Milne de Winnie The Pooh et où [The Rolling Stones‘]Brian Jones est décédé. C’était la première fois que je partais pendant COVID, et pendant les 3 nuits là-bas, j’ai enregistré ma voix pour «Blame It On Me». J’étais seul dans l’isolement, mais l’enregistrement de cette voix m’a aidé à me remonter le moral.

Le nouvel EP de Overcoats se délecte des résolutions et de l’auto-croissance qui en résulte. Il s’agit d’honorer les batailles difficiles passées et de reconnaître les sentiments actuels, tout en recherchant la stabilité. C’est une expiration réconfortante et une acceptation de l’inconnu, alors même qu’ils revisitent leurs erreurs et reconnaissent le désordre de leurs émotions.

“ Used To Be Scared Of The Dark ” suit leur édition remixée et étendue de The Fight, qui comprend des morceaux retravaillés de Shura, Porches, Caroline Rose, SASAMI, Yumi Zouma et plus encore. The Fight est sorti en 2020 via Loma Vista Recordings et a été acclamé par le New York Times, NPR, Paste et plus encore.

L’EP «Used To Be Scared Of The Dark» peut être précommandé ici.