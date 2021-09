Listener Mail, le procès d’Elizabeth Holmes et un “Hard Knocks” en saison

Bryan et David répondent à votre Listener Mail et discutent de la façon dont les règles du journalisme sont abordées (0:36), réagissent au reportage sur le “citoyen concerné” au procès d’Elizabeth Holmes (21:42), touchent à quelle version en saison de Hard Knocks pourrait ressembler (29:21), et bien plus encore ! De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre Strained-Pun.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS