Listes affinables sur AscendEX – TheNewsCrypto

AscendEX, une plate-forme mondiale de négociation d’actifs numériques, est ravie d’annoncer la cotation du jeton affinable (FINE) sous la paire USDT/FINE le 28 septembre à 13 h UTC.

Refinable est une place de marché NFT interactive et multi-chaînes avec une solution unique pour créer, découvrir, échanger et tirer parti des NFT pour les marques et les créateurs. Refinable est la première place de marché NFT construite sur la Binance Smart Chain permettant aux utilisateurs et aux marques établies d’interagir les uns avec les autres en tirant parti des NFT.

Au-delà des fonctionnalités standard du marché, la stratégie de Refinable est assez différente des autres marchés NFT. Ils discutent activement avec des sociétés non cryptées pour développer des engagements NFT uniques. La force de sa communauté différenciera le marché NFT sur Refinable, et ils pensent que les communautés les plus engagées et les plus durables sont celles des marques existantes et appréciées. Refinable croit en l’idée que chaque marque apporterait avec elle toute une communauté d’utilisateurs. L’objectif principal et la proposition de valeur à long terme de Refinable est d’intégrer les marques et leurs communautés dédiées.

Alors que les prix du gaz continuent d’augmenter sur la chaîne Ethereum, il devient prohibitif pour les créateurs et les commerçants. Ces coûts élevés entravent la créativité et la volonté des artistes de s’engager dans la technologie. Au-delà de l’inaccessibilité générale, les marques manquent également d’une rampe d’accès facile pour travailler avec les NFT.

Raffinable s’appuie sur BSC pour résoudre ces problèmes, offrant aux utilisateurs et aux marques des options d’évolutivité moins chères et plus efficaces. De plus, BSC propose des contrats intelligents que Refinable exploitera pour les engagements entre ses utilisateurs et ses partenaires de marque. S’appuyer sur BSC représente une opportunité inexploitée de stimuler l’engagement des clients et d’atteindre de nouvelles données démographiques. Dans l’ensemble, la décision d’exécuter Refinable sur BSC crée un environnement accessible permettant aux marques et aux utilisateurs de commencer à interagir avec les NFT et les communautés partageant les mêmes idées.

FINE est le jeton natif de la plateforme. Les détenteurs de jetons peuvent accéder à des niveaux d’adhésion avec plus d’avantages de plate-forme tels que des frais de service réduits. Les utilisateurs peuvent dépenser des jetons FINE pour accéder à certaines fonctionnalités de la plate-forme sans conditions d’adhésion, telles que la liste des priorités. De plus, les détenteurs de jetons peuvent obtenir des privilèges de gouvernance pour suggérer des propositions et même modérer du contenu sur la plateforme.

La liste d’AscendEX du jeton FINE met en évidence son engagement à soutenir la croissance de l’écosystème NFT. FINE rejoint une longue liste de projets NFT de haute qualité répertoriés sur AscendEX. Vous pouvez trouver une liste des annonces liées à NFT ICI.

