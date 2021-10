Listes CryptoArt sur AscendEX – TheNewsCrypto

AscendEX annonce la cotation du jeton CryptoArt (CART) sous la paire de négociation USDT/CART le 11 octobre à 13 h UTC.

CryptoArt.Ai est le plus grand marché NFT décentralisé d’Asie, avec des fonctionnalités de produit telles que la création, la vente, les enchères, les collections et les transferts de NFT. CryptoArt.Ai a des normes strictes pour ses artistes de plate-forme. Les artistes soumettent leurs candidatures au conseil CryptoArt, et seuls les créateurs vérifiés sélectionnés par le conseil peuvent répertorier leurs œuvres NFT. À l’avenir, CryptoArt.Ai proposera de la musique, des films, des photographies, des Defi NFT, des collaborations, un DAO et d’autres modules innovants au sein de la plate-forme.

CryptoArt.Ai s’appuie sur des artistes et des collectionneurs mondiaux pour accélérer la croissance du marché NFT. Fondé sur le nombre d’artistes vérifiés, les taux de clôture des enchères et les ventes totales, CryptoArt.Ai est classé n°1 en Asie depuis son lancement en octobre 2020. CART est le jeton d’écosystème de la plate-forme CryptoArt.Ai. Il représente à la fois la devise de la plate-forme et le jeton d’autorité pour le protocole.

Les utilisateurs peuvent miser CART pour obtenir BCART. Le BCART verrouillé peut déverrouiller trois niveaux d’illustrations NFT émises par la plateforme. Ce processus dynamique est basé sur la moyenne pondérée du marché et de la quantité de jetons. Les utilisateurs peuvent utiliser les illustrations NFT récompensées pour les collecter, les transférer à d’autres ou les échanger contre des jetons CART.

Bientôt, il y aura d’autres façons d’utiliser CART. Les utilisateurs pourront payer en CART pour pousser les illustrations NFT vers la page des tendances du DAPP, donnant à leur NFT une meilleure exposition. Une partie des revenus de la plate-forme est utilisée pour racheter et brûler CART, réduisant ainsi progressivement l’offre totale de CART au niveau des ressources rares. En tant que jeton de gouvernance de CryptoArt.Ai, CART permet aux artistes et collectionneurs actifs sur CryptoArt.Ai de participer à la gouvernance de la plate-forme et à la planification future de la plate-forme via l’élaboration de politiques communautaires.

La liste CART d’AscendEX montre son engagement à répertorier les projets de jetons NFT de haute qualité et son soutien à l’évolution de l’espace NFT.

À propos d’AscendEX

AscendEX est une plate-forme financière mondiale de crypto-monnaie avec une suite complète de produits comprenant des opérations au comptant, sur marge et à terme, des services de portefeuille et une prise en charge de jalonnement pour plus de 150 projets de blockchain tels que bitcoin, éther et ondulation. Lancé en 2018, AscendEX dessert plus d’un million de clients particuliers et institutionnels dans le monde avec une plateforme de trading très liquide et des solutions de conservation sécurisées.

AscendEX est devenu une plate-forme leader par ROI sur ses « offres d’échange initiales » en soutenant certains des projets les plus innovants de l’industrie de l’écosystème DeFi tels que Thorchain, xDai Stake et Serum. Les utilisateurs d’AscendEX reçoivent un accès exclusif aux largages de jetons et la possibilité d’acheter des jetons le plus tôt possible. Pour en savoir plus sur la façon dont AscendEX tire parti des meilleures pratiques de Wall Street et de l’écosystème de la crypto-monnaie pour offrir les meilleurs altcoins à ses utilisateurs, veuillez visiter www.AscendEX.com.

À propos de CryptoArt

Avis de non-responsabilité : il s’agit d’un communiqué de presse payant. Toute information contenue dans ce site Web n’est pas proposée et ne constitue pas un conseil financier, un conseil en investissement, un conseil en trading ou tout autre conseil. TheNewsCrypto n’est responsable envers personne de toute décision prise ou action prise en conjonction avec les informations et/ou déclarations contenues dans ce communiqué de presse.