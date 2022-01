Listes de blocage des offres d’emploi révélant des plans pour Bitcoin | Invezz

Après avoir quitté Twitter, Jack Dorsey semble concentrer toute son attention sur Block, anciennement connu sous le nom de Square. Les deux offres d’emploi récentes de la société indiquent qu’elle pourrait introduire des systèmes d’exploitation minière open source et un portefeuille matériel pour Bitcoin (BTC / USD) cette année.

Block a répertorié ces deux emplois sur LinkedIn, une plate-forme de médias sociaux professionnelle, où il a noté que ses plans étaient de révéler le « minage ASIC de nouvelle génération » et de lancer un portefeuille matériel destiné à être utilisé par 100 millions d’utilisateurs de Bitcoin.

Offres d’emploi New Block

Les deux emplois répertoriés par Block seront basés à San Francisco. Les deux rôles ont été ajoutés à LinkedIn au cours des dernières 24 heures. L’un des rôles publiés était celui d’un leader de la conception numérique personnalisée.

Dans le cadre de ce rôle, la personne travaillera sur la « validation du silicium de l’ASIC et de son prototype ». Cette position montre que Block se concentre sur la création d’ASIC pour le minage de Bitcoin. On pense que les ASIC offrent un haut niveau de sécurité au réseau Bitcoin.

Le deuxième poste publié par Block est celui d’un leader mondial de la logistique et de l’exécution des commandes pour le portefeuille de matériel. La personne sélectionnée pour ce rôle aura pour mission de « apporter une auto-conservation fiable et conviviale à un public mondial ». La société cherche également à distribuer ses portefeuilles matériels dans plus de 100 pays.

L’annonce de Block a été longue à venir, étant donné qu’en 2021, Dorsey avait tweeté que la société,

Vous envisagez de créer un système d’exploitation minière Bitcoin open source et personnalisé pour les particuliers et les entreprises du monde entier.

Dorsey et Bitcoin

Block est la société mère de Square, CashApp, Spiral et Tidal. Chacune de ces filiales s’engage à favoriser l’adoption du Bitcoin et à promouvoir l’autonomisation de l’économie.

Au cours de son mandat en tant que PDG de Twitter, Dorsey a exprimé son soutien à Bitcoin, et cela ne semble pas disparaître malgré sa démission de la société de médias sociaux. À un moment donné, Dorsey avait déclaré que Bitcoin pouvait promouvoir la « paix mondiale ».

CashApp a reçu un soutien écrasant des utilisateurs de Bitcoin. Il a également attiré l’attention de stars de la NBA telles que Klay Thompson et Andre Iguodala, qui ont signalé qu’ils recevraient une partie de leur salaire en Bitcoin.

