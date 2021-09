Listes de proxy BTC sur AscendEX

AscendEX est impatient d’annoncer la cotation du jeton BTC Proxy (PRXY) sous la paire de négociation USDT/PRXY le 24 septembre à 13 h UTC. Pour célébrer l’annonce, AscendEX et l’équipe PRXY lanceront un certain nombre d’événements promotionnels à durée limitée, qui auront lieu entre 1h00 UTC, le 24 septembre, et 00h00 UTC, le 1er octobre 2021, offrant aux utilisateurs une chance de partager des récompenses groupées jusqu’à 60 000 USDT !

BTC Proxy est un protocole multi-institutionnel pour la tokenisation décentralisée de Bitcoin sur ERC20, utilisant un protocole proxy appelé « Relais proxy ». Le protocole offre aux détenteurs de Bitcoin un pont décentralisé pour mettre leurs Bitcoins en garde et transférer cette valeur dans un jeton ERC20 sans avoir besoin d’échanges et de systèmes centralisés qui augmentent de manière exponentielle le risque de vol ou de perte de la contrepartie. Indépendamment des conditions de liquidité, BTC Proxy permet le transfert de valeur sans glissement de prix, affectant directement les prix sur les échanges.

Améliorant la conception des protocoles de jetons enveloppés, BTC Proxy utilise une chaîne latérale pour «RELIER» les confirmations des transactions Bitcoin au contrat intelligent ETH. La chaîne latérale Relay est importante car elle permet une plus grande transparence et l’appariement des transactions ETH et BTC sur le bloc pour confirmation. Cette conception réduit le coût de vérification des blocs BTC sur un contrat intelligent ETH tout en accélérant les fonctions de frappe et de rachat pour un règlement en temps réel. Aucun intermédiaire n’est requis pour exécuter la transaction.

Alors que la majeure partie du développement des DApps et de la finance décentralisée (DeFi) se fait au sein de l’écosystème Ethereum, Bitcoin continue de dominer la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Le secteur DeFi est en plein essor avec l’innovation fintech avec des échanges décentralisés (DEX), des swaps numériques, des produits dérivés et des applications microbancaires, tous utilisant des contrats intelligents. Proxy BTC apporte la liquidité BTC dans l’écosystème Ethereum et les applications DeFi.

La plupart des jetons ERC20 négociés dans les échanges centralisés aujourd’hui se font avec une paire BTC plutôt qu’avec ETH. En revanche, la plupart des bourses décentralisées n’offrent que des transactions ETH/Token, mais pas des transactions BTC/Token. Les jetons BTC Proxy comblent ce fossé technologique et fournissent davantage de liquidités basées sur BTC sur les échanges et les pools décentralisés.

À propos d’AscendEX

AscendEX est une plate-forme financière mondiale de crypto-monnaie avec une suite complète de produits comprenant des opérations au comptant, sur marge et à terme, des services de portefeuille et une prise en charge de jalonnement pour plus de 150 projets de blockchain tels que bitcoin, éther et ondulation. Lancé en 2018, AscendEX dessert plus d’un million de clients particuliers et institutionnels dans le monde avec une plateforme de trading très liquide et des solutions de conservation sécurisées.

AscendEX est devenu une plate-forme leader par ROI sur ses « offres d’échange initiales » en soutenant certains des projets les plus innovants de l’industrie de l’écosystème DeFi tels que Thorchain, xDai Stake et Serum. Les utilisateurs d’AscendEX reçoivent un accès exclusif aux largages de jetons et la possibilité d’acheter des jetons le plus tôt possible. Pour en savoir plus sur la façon dont AscendEX tire parti des meilleures pratiques de Wall Street et de l’écosystème de la crypto-monnaie pour offrir les meilleurs altcoins à ses utilisateurs, veuillez visiter www.AscendEX.com.

À propos du proxy BTC

BTC Proxy est un protocole multi-institutionnel pour la tokenisation décentralisée de Bitcoin sur ERC20 utilisant notre protocole proxy appelé Proxy Relay. Le protocole offre aux détenteurs de Bitcoin un pont décentralisé pour mettre leur Bitcoin en garde et transférer cette valeur dans un jeton ERC20 sans avoir besoin d’échanges et de systèmes centralisés qui augmentent de manière exponentielle le risque de vol ou de perte de la contrepartie.

