Listes d’échange Bitstamp Shiba Inu (SHIB)

Le battage médiatique entourant les pièces meme a peut-être diminué, mais cela n’a pas empêché le Shiba Inu d’afficher des gains de prix notables. La pièce meme remporte toujours des victoires majeures contre Dogecoin (DOGE / USD), la plus récente étant une cotation sur l’échange Bitstamp.

L’échange Bitstamp a annoncé qu’il avait répertorié le jeton Shiba Inu. La bourse luxembourgeoise a également répertorié d’autres jetons tels que dYdX (DYDX), Gala (GALA) et Protocol (PERP).

Bitstamp répertorie Shiba Inu

L’annonce officielle de l’échange a noté que les utilisateurs échangeraient désormais le SHIB et l’échangeraient avec différentes devises fiduciaires, telles que l’USD et l’euro. Le token sera désormais disponible sur les paires de trading SHIB/USD et SHIB/EUR.

Les dépôts et les retraits de jetons SHIB ont commencé le 8 décembre. Le 9 décembre, les utilisateurs de la bourse ont également pu passer et annuler des ordres à cours limité. La bourse a également lancé l’appariement des ordres et les transactions seront réglées instantanément.

Si suffisamment de liquidités s’accumulent, la bourse prévoit de lancer également d’autres types de commandes et d’achats par carte. Ces types d’ordres seront disponibles pour toutes les dernières paires de crypto trading.

L’échange Bitstamp a été lancé en 2011 et est l’une des plus anciennes plateformes d’échange de crypto-monnaie. La bourse est l’une des rares à être importante en matière de conformité. Il a répertorié moins de devises que la plupart des échanges en raison de la conformité.

La liste Shiba Inu sur Bitstamp est inattendue, étant donné que l’échange reste à l’écart du battage médiatique altcoin. Contrairement à des bourses comme Binance qui ont répertorié des jetons qui ne sont pas populaires sur le marché, Bitstamp a choisi de rester à l’écart des pièces moins connues.

Plus tôt cette année, Bitstamp a radié Dogecoin en raison de l’influence d’Elon Musk sur les prix des jetons. L’échange a déclaré que le PDG de Tesla influait sur les prix des jetons. De plus, la bourse a déclaré que les jetons cotés en bourse devaient répondre à certains critères.

Le directeur général de la bourse, Julian Sawyer, a déclaré que le prix Dogecoin réagissait fortement aux tweets de Musk. Par conséquent, il a noté que ce jeton ne pouvait plus être coté en bourse.

Shiba Inu remporte de grandes victoires

Le jeton Shiba Inu a enregistré des victoires importantes ces derniers mois. Depuis septembre, le jeton a connu un rallye haussier notable, avec une augmentation du nombre de fourches.

Malgré la récession qui sévit sur le marché, le nombre de détenteurs de SHIB n’a cessé de croître ces dernières semaines. Actuellement, le nombre de personnes possédant des jetons Shiba Inu dépasse le million, une augmentation remarquable.

De plus, le token est toujours de plus en plus adopté comme moyen de paiement. Après avoir trouvé sa place dans AMC Entertainment, la première chaîne de cinémas au monde, Shiba Inu a également récemment été ajouté à Travala.com.

L’ajout de SHIB sur Travala.com est un gain notable car le token sera disponible en paiement dans les millions d’hôtels disponibles sur la plateforme. SHIB sera également utilisé pour acheter des jetons de compagnie aérienne sur la plateforme.

Outre Bitstamp, le jeton a également été coté sur d’autres bourses de premier plan telles que Kraken.

Les listes d’échange post Bitstamp Shiba Inu (SHIB) sont apparues en premier sur Invezz.