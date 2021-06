L’Italie accuse l’arbitre britannique de complot de vengeance avant le choc contre l’Autriche : “Attention, il est anglais !” | Politique | Nouvelles

in

L’Italie affronte l’Autriche en huitièmes de finale de l’Euro 2020 ce soir lors du premier match des huitièmes de finale. Le vainqueur affrontera la Belgique ou le Portugal en quarts de finale le week-end prochain. Les Italiens se sont qualifiés pour les huitièmes de finale avec trois victoires sur trois, battant la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles sans encaisser le moindre but.

D’un autre côté, l’Autriche a également connu un passage assez fluide avec deux victoires se qualifiant deuxième derrière les Pays-Bas dans le groupe C.

Le match se jouera au stade de Wembley à Londres, et le choix de l’arbitre de ce soir a déjà suscité quelques tensions.

L’un des principaux journaux sportifs italiens, Corriere dello Sport, a brutalement critiqué la décision de nommer le responsable anglais Anthony Taylor.

Il affirme que Taylor voudra que l’Italie perde après que le Premier ministre italien Mario Draghi a demandé que la finale de l’Euro 2020 soit déplacée de Londres à Rome au milieu des inquiétudes concernant la propagation de la variante du coronavirus au Royaume-Uni.

Le titre de l’article se lit comme suit : “Attention, l’arbitre est anglais !”

L’article poursuit : “Il est clair qu’en tant que sportifs nous avons le devoir de croire que, même dans le football-business, les valeurs les plus élevées prévalent et que la vengeance et les blagues ne font pas partie des pratiques de ceux qui gouvernent le football.

“Cependant, lorsque nous avons lu hier matin que l’Anglais Anthony Taylor avait été désigné pour le match contre l’Autriche, un frisson a parcouru le dos de plusieurs initiés et d’un certain observateur non neutre de l’équipe nationale italienne.

« Simple coïncidence ? Pur hasard ? »

Malgré les critiques, Taylor a été largement félicité pour la façon dont il a géré l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen au cours de la semaine d’ouverture du tournoi.

En conséquence, il a été nommé pour arbitrer le match Portugal vs Allemagne.

M. Draghi a fait l’offre audacieuse de remporter la finale de l’Euro 2020 à l’extérieur de l’Angleterre la semaine dernière.

JUST IN: François Hollande a comploté la revanche de l’UE sur le Brexit

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse à Berlin s’il était favorable au déplacement de la finale à Rome, M. Draghi a déclaré: “Oui … je vais travailler pour que cela se produise dans un pays où les nouvelles infections à coronavirus ne sont pas en augmentation.”

M. Draghi, un supporter de l’AS Roma, a fait ces commentaires lors d’une conférence de presse avec la chancelière allemande Angela Merkel où ils ont tous deux affirmé que le football était la seule chose qui les séparait.

Interrogée sur le déplacement de la finale, Mme Merkel n’a pas demandé son déplacement de Londres, mais a adressé un avertissement à l’UEFA.

Elle a déclaré: «Le Royaume-Uni est une zone de variantes virales, ce qui signifie que nous imposerons une quarantaine de 14 jours à toute personne revenant du Royaume-Uni.

“Il y a très peu d’exceptions à cela.

“Et j’espère que l’UEFA gérera cela de manière responsable, et je ne pense pas que ce serait une bonne chose s’il y avait des stades pleins là-bas.”

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a tenté d’abattre toute tentative de déplacer la finale plus tôt cette semaine.

Il a déclaré : « Je pense que ces Euros se déroulent très bien et la finale devrait avoir lieu à Wembley.

« Nous avons une excellente configuration. »

Interrogé sur les commentaires de M. Draghi, le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a déclaré: “C’est l’affaire du Premier ministre italien.

“Nous sommes impatients d’accueillir une fantastique demi-finale et finale à Wembley, et nous le ferons en toute sécurité.”