L’Italie bat la France sur la voie rapide en Coupe ATP

01/04/2022 à 05:34 CET

. / Melbourne

L’Italien Matteo Berrettini (7) a condamné la victoire contre la France, après avoir battu le Français Ugo Humbert lors du deuxième match par un 6-4 et 7-6 (6) serré, et a laissé l’équipe transalpine avec des options pour se qualifier après la trébuchement de la première journée du groupe B contre les hôtes australiens. «C’était un match très difficile. Il est gaucher et a un bon punch. Je suis content de ma performance. Je me suis retrouvé très à l’aise avec mon service, j’ai fait beaucoup d’as et comme ça je me fatigue moins & rdquor;, a expliqué Berrettini après avoir frappé dix-huit as directs.

Au premier point de la matinée à la Qudos Bank Arena, l’Italien Jannik Sinner (10) a battu le Français Arthur Rinderknech (58) 6-3 et 7-6 (3) après s’être remis d’un contre break lors du deuxième set. « Ce n’est jamais facile de jouer contre lui. En el primer set lo tenía bajo control pero en el segundo he bajado un poco la intensidad y él estaba sacando bien, por lo que estaba en apuros”, explicó el joven italiano que consiguió establecer un favorable 2-1 en su cara a cara con Le français. Sinner poursuit son histoire d’amour avec les couleurs italiennes après avoir terminé la récente Coupe Davis avec un parcours de 3-0 (victoires sur Marin Cilic, Daniel Galán et John Isner) en simple, ainsi que sa victoire sur le local Max Purcell lors de sa première ce Dimanche en Coupe ATP.

La dernière journée sera décisive pour les Italiens et ils auront besoin d’une victoire contre la Russie d’avoir des options pour se qualifier pour les demi-finales.