L’Italie cherche le plein

31/03/2021 à 6h30 CEST

X. Serrano

Après s’être imposé Irlande du Nord et Bulgarie (2-0 et 0-2), Italie regardera ce soir à Vilnius avant Lituanie un plein de victoires qui remettraient la qualification sur la bonne voie pour le Coupe du monde Qatar 2022. Tout ça, sans avoir encore mesuré la Suisse, l’autre grande sélection du groupe.

La ‘Azzurra‘arrive à un grand moment en termes de résultats. Il n’a pas perdu depuis le 10 septembre 2018 et depuis, il a réalisé 19 victoires et 5 nuls.

Roberto Mancini ne pourra pas compter sur les joueurs du PSG Marco Verratti et Alessandro florenzi, titres des deux précédents duels. Dans le plus récent, avant Bulgarie, le milieu de terrain a subi un grave traumatisme à la cuisse gauche, tandis que l’ailier souffre de fatigue musculaire. Ce ne sera pas non plus Vincenzo Grifo, du Fribourg, en raison des restrictions anti-covid du Bundesliga. Cependant, son rôle avait été le témoignage.

Après avoir effectué sept changements dans le match contre la Bulgarie, il reste à voir si Mancini assiéra les joueurs qui accumulent plus de minutes. C’est le cas, avant tout, de Lorenzo Insigne. Aussi, l’entraîneur pourrait faire ses débuts pour le Brésilien Rafael Toloi, au centre de la Atalanta et récemment nationalisé italien.

Alignements probables

Lituanie: Svedkauskas; Mikoliunas, Beneta, Gaspuitis, Vaitkunas (8); Simkus; Slivka, Dapkus, Lasickas, Novikovas; Cernych

Italie: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, Immobile et Chiesa.