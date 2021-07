L’Italie compte déjà 34 matchs sans perdre

12/07/2021 à 00h23 CEST

La séquence de l’équipe italienne est toujours vivante. 34 jeux et comptage. Ils semblent imbattables et cet âge d’or qui a débuté le 10 octobre 2018 a connu son point culminant hier soir à Wembley. Bonucci a sauvé la défaite dans les 90 minutes, ils ont attendu dans le temps supplémentaire et ont gagné aux tirs au but.

Le projet de Roberto Mancini a commencé à moitié gaz. Une victoire en cinq matches et un début terrible en UEFA Nations League 2018 où ils n’ont battu ni la Pologne ni le Portugal. En fait, les Portugais ont l’honneur d’être la dernière équipe à battre les Italiens depuis près de trois ans. Mais le match amical contre l’Ukraine a tout changé. Pas précisément à cause du résultat, un 1-1. Là a commencé la carrière de la ‘azzurra’ jusqu’aux 34 matchs d’affilée sans connaître la défaite.

A souligner, la phase de qualification qu’ils ont faite justement pour atteindre la phase finale de l’Eurocup. Plein de victoires. Dix sur dix. En cours de route, ils se qualifient pour la Coupe du monde au Qatar. Trois sur trois. Lors de l’Euro en cours, l’Italie a battu les records de France (30) ou de Hongrie (32). Maintenant, il part pour l’Espagne et pour le Brésil.

La Roja a ajouté 35 matchs d’affilée sans perdre entre 2006 et 2009 et le Brésil a fait de même entre 1993 et ​​1996, bien qu’ils aient ajouté une défaite aux tirs au but lors de la finale de la Copa América en 1995. Quelque chose qui aurait pu arriver à l’Italie hier. Mais non. La séquence est toujours vivante.