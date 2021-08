L’Italie considère l’afflux de fonds comme CVC en Serie A comme une occasion manquée

05/08/21 à 13:54 CEST

.

L’accord annoncé ce mercredi par La Ligue pour une injection de 2 700 millions d’euros dans la compétition et dans les clubs est considérée aujourd’hui en Italie comme une grave occasion manquée, comme la Liga de la Une série il avait déjà envisagé cette option l’an dernier, avant d’y renoncer en raison du refus de sept de ses vingt clubs.

L’année dernière le même fonds CVC, en collaboration avec Advent et le FSI, avait exprimé sa volonté d’injecter 1,7 milliard pour obtenir 10% des droits de la série A et s’occuper de leur vente et de leur marketing, mais le La Juventus, l’Inter Milan, Naples, la Lazio, l’Atalanta, la Fiorentina et l’Hellas Vérone ont refusé de soutenir cette possibilitérappelle ce jeudi la presse sportive et généraliste italienne.

Juventus et Inter de Milan annoncera plus tard le projet de Super Ligue européenne de football à partir de l’année académique 2021-2022, a échoué quelques jours plus tard, au cours de laquelle le Milan, les Espagnoles Real Madrid, Barcelone Oui Atletico Madrid, et six clubs anglais : Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal Oui Tottenham.

L’accord annoncé par la Liga augmente les regrets de la Serie A italienne, qui considérait l’afflux de fonds internationaux dans son football comme un opportunité d’assouplir la situation économique d’un mouvement gravement blessé par les conséquences de la pandémie de coronavirus, entre autres facteurs.

En avril dernier, en pleine tempête autour du lancement de la Super League, le président de Turin, Urbano Cairo, un important homme d’affaires italien et de poids en Serie A League, a durement critiqué son homologue de la Juventus, Andrea Agnelli, pour « saboter » l’opération des fonds : « Notre projet prévoyait l’arrivée de fonds économiques étrangers en Serie A League pour un montant de 1,7 ou 1,8 milliard d’euros.. De l’argent qui aiderait tout le monde à surmonter de sérieuses difficultés. Agnelli faisait partie du comité interne délégué pour négocier avec les fonds », a-t-il déclaré.

« Ce comité est né le 13 octobre 2020 et a reçu l’aval de tous les clubs. Sorti de nulle part, le changement de décision malgré le fait que le vote de l’assemblée de la ligue avait soutenu le fonctionnement des fonds. Agnelli et les propriétaires de l’Inter ils se sont éloignés et maintenant nous comprenons pourquoi », a-t-il déclaré.

L’accord de la Liga avec CVC Capital Partners, un fonds d’investissement basé au Luxembourg qui a déjà effectué des opérations avec les Six Nations de Rugby et en Formule 1, implique que les clubs de football s’engagent à affecter l’investissement qu’ils reçoivent à la promotion de leur propre plan de développement convenu avec la Liga.

Cela vous permettra d’allouer jusqu’à 70% des ressources aux investissements liés aux infrastructures, au développement international, au développement de marques et de produits, à la stratégie de communication, au plan d’innovation et de technologie et au plan de développement de contenu sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, en pouvant avoir jusqu’à 15% supplémentaires pour l’inscription des joueurs et les 15% restants pour la dette financière, a expliqué LaLiga.