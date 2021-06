L’Italie, déjà classée en huitièmes, favorite contre le Pays de Galles selon les cotes de l’Euro

Les nouvelles sur les crypto-monnaies pour vendredi incluent le marché qui prend un coup aujourd’hui et tout a à voir avec la chute de certains des meilleurs cryptos. Source : Yevhen Vitte/Shutterstock.com Les prix des principales crypto-monnaies sont en baisse aujourd’hui et il semble que cela entraîne également d’autres cryptos. Par example, Bitcoin (CCC :BTC-USD) a […] More