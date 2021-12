L’Italie envisage de réduire la quarantaine pour éviter la paralysie du pays

28/12/2021 à 15h45 CET

Le gouvernement italien envisager de réduire la quarantaine de vacciné avec la troisième dose Craignant que la propagation rapide de la variante omicron ne paralyse certaines activités dans le pays, où l’on compte actuellement plus de deux millions de personnes isolées par le coronavirus.

La réduction, à partir de janvier prochain, de la quarantaine actuelle de 7 à 10 jours – selon le niveau de vaccination et d’autres aspects – à entre 3 et 5 jours pour les personnes vaccinées avec la dose de rappel Ce sera la principale mesure qui sera étudiée demain par le Comité technique scientifique (CTS) de suivi de la pandémie, réuni à la demande des régions, ont rapporté aujourd’hui les médias locaux.

« Il est plus difficile pour ceux qui reçoivent la troisième dose d’être infectés, donc la règle pour cette catégorie peut probablement être révisée », selon le gouverneur de la Lombardie (nord), Atiilio Fontana, l’un des présidents régionaux qui a demandé l’avis du CTS.

A Milan, capitale lombarde et pôle économique du pays, quelque 75 000 personnes sont isolées, qui est un Milanais sur 18, dont beaucoup sans symptômes, mais contraints d’avoir été en contact étroit avec un positif, selon les calculs du Corriere della Sera.

En tout On estime qu’entre 2 et 3 millions de personnes sont actuellement isolées chez elles, tandis que la Lombardie et la Lazio, dont la capitale est Rome, entreront dans la zone jaune lundi prochain, la première bande de la classification des risques introduite avec la pandémie.

Plus de 30 000 contaminations

Ce lundi, 30 810 infections ont été enregistrées en Italie en 24 heures contre 24 883 le jour de Noël, près de la moitié dues à l’omicron, qui est déjà la première variante dans plusieurs régions et dont les temps d’incubation réduits par rapport au variant delta ont motivé l’étude d’une probable réduction de la quarantaine.

En plus d’alourdir les activités comme le tourisme, avec plus de 5 millions d’annulations pour les fêtes de fin d’année, selon le plus grand employeur du pays, Confcommercio, l’augmentation des infections à omicron pose également des problèmes pour réaliser des tests covid pour la fin des quarantaines et la présence de certains symptômes.

Les régions prennent des mesures pour éviter les longues attentes, comme l’ouverture de nouveaux centres pour faire le test en voiture, qui est plus rapide, ou la mise en place d’un espace laboratoire dans les hôpitaux publics spécifiquement pour les tests Covid-19, en plus de demander la collaboration des médecins de famille et des pédiatres.

Le 23, le gouvernement italien a décidé de rétablir l’usage obligatoire du masque dans les espaces ouverts – qui devrait être FFP2 dans les transports en commun, cinémas, théâtres, musées, événements sportifs en salle et stades – et de « suspendre » l’activité des discothèques jusqu’en janvier. 31, entre autres mesures pour tenter de contenir la nouvelle vague de coronavirus.