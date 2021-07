“L’Italie est l’équipe qui a le mieux joué en Eurocup”

30/06/2021 à 20h12 CEST

L’attaquant belge et meilleur buteur de tous les temps de la Naples Sèche Mertens, a salué ce mardi le match de l’Italie, rivale des ‘Diables rouges’ demain en quarts de finale de l’Eurocup. « Tout le monde ne s’attendait pas à ce qu’ils jouent comme ça et c’est l’équipe qui a joué les meilleurs matchs. C’était agréable de les voir jouer & rdquor;, a déclaré l’attaquant de 34 ans lors d’une conférence de presse sur les duels de l’Italie contre dinde (0-3), Suisse (3-0), gallois (1-0) et L’Autriche (2-1).

Mertens, que lors du match de quart de finale contre le Portugal Lundi est sorti à la 48e minute pour remplacer Kevin de Bruyne, blessé, il a assuré qu’il n’était pas inquiet que dans ce match Belgique ne frappe qu’une fois à la porte, quand Thorgan danger inscrit la victoire 1-0 au tableau d’affichage à la 42e minute.

« Tant que vous gagnez, ce n’est pas un problème. Et s’ils ne vous y mettent pas, vous ne perdez pas & rdquor;a déclaré le footballeur, qui a commenté que le match contre l’Italie a une saveur particulière pour lui, qui depuis 2013 a joué dans le pays transalpin avec le Naples. « Je connais presque tous les joueurs de l’équipe, pour moi c’est très spécial & rdquor ;, a reconnu l’attaquant belge.

Un autre qui a pris la parole ce mardi était le milieu de terrain Youri Tielemans, le titulaire incontesté au milieu de terrain pour Roberto Martinez. Le footballeur de La ville de Leicester Il a prédit que le match contre l’Italie sera dur et physique, dans lequel la large surface du terrain pèsera et que cela se décidera dans “des instants”. « Ils ont beaucoup de qualité. Ça va être une belle bataille au milieu de terrain & rdquor;, a apprécié le joueur de 24 ans.

Tielemans n’a donné aucun indice quant à savoir si Kevin de Bruyne et Eden Hazard pourront jouer, qui ont été touchés en huitièmes de finale face au Portugal, et ont assuré qu’il est possible que leur « rôle & rdquor; et celui de Axel Wissel, tous deux avec un profil de récupération, s’adaptent si les créateurs du jeu ne sont pas récupérés.

Le footballeur a assuré que l’équipe de Belgique est “plus réaliste & rdquor; dans son jeu que lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. “Dans un tournoi, il faut apprendre à souffrir en équipe & rdquor;, a déclaré Tielemans, qui a ajouté que les ‘Red Devils’ ont aussi appris à” être décisif au bon moment, quand on a une chance, la mettre en & rdquor ;.