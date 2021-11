L’Italie et la Suisse s’affrontent, l’Angleterre dominera l’Albanie avec Harry Kane, Kylian Mbappe fera une émeute pour la France et des buts à gogo pour la Belgique

Le football international se poursuit ce week-end et avec les nations qui se battent pour la qualification lors des derniers matchs des phases de groupes, il y aura forcément de gros affrontements.

Les pays n’ont plus que 180 minutes pour assurer leur place dans la Coupe du monde 2022 ou faire face à un autre affrontement en barrages s’ils terminent deuxièmes et beaucoup pourraient manquer complètement.

De nombreuses nations dépendront de leurs principaux attaquants pour les éliminatoires de la Coupe du monde cette semaine

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils de certains des matchs les plus remarquables…

Moldavie contre Ecosse

L’Ecosse a besoin d’une victoire pour garantir une place pour les barrages après la démolition du Groupe F par le Danemark, où ils ont marqué 27 buts et n’ont encaissé aucun but en huit matchs.

L’équipe de Steve Clarke compte quatre points d’avance sur Israël et affrontera en bas du groupe la Moldavie qui n’a réussi à obtenir qu’un point dans la compétition.

L’Ecosse est un grand favori pour remporter le match à l’extérieur au stade Zimbru, puis faire face à une tâche difficile contre le Danemark la semaine prochaine.

Ils devront commencer fort pour garantir leurs chances de faire la Coupe du monde l’année prochaine au Qatar.

Ils dépendront de nombreuses stars de toutes les ligues de football anglaises et écossaises, dont Che Adams de Southampton, qui a déjà marqué deux fois pour la nation.

Astuce talkSPORT : l’Ecosse gagnera et Che Adams marquera le premier à 4,15/1 (Betfair).

.

Che Adams pourrait jouer un rôle central pour l’Écosse ce soir

Italie contre Suisse

L’Italie accueille la Suisse dans cet affrontement crucial pour le groupe C des éliminatoires de la Coupe du monde, toutes deux en tête avec 14 points, bien devant la Bulgarie, troisième avec seulement huit points.

Ce match a vu un match nul et vierge la dernière fois, mais les deux seront sur le point de remporter un match presque décisif pour prendre l’avantage en tête du groupe avec seulement quelques matchs à jouer.

Les deux équipes sont invaincues en six matchs dans ces éliminatoires avec quatre victoires et deux nuls et n’ont concédé de manière impressionnante qu’un seul but chacune.

L’Italie affrontera l’Irlande du Nord lundi prochain tandis que la Suisse accueillera la Bulgarie, ce qui signifie que tout est encore à jouer vendredi soir pour ces deux équipes européennes.

C’était un match serré la dernière fois et est prêt pour une autre égalité étroite et défensive avec beaucoup d’enjeux.

Astuce talkSPORT : Plus de 3,5 cartes à 4/9 (Paddy Power).

Angleterre v Albanie

L’Angleterre a presque obtenu une place pour la Coupe du monde l’année prochaine mais a encore deux matches à jouer contre l’Albanie et Saint-Marin.

L’équipe de Gareth Southgate a remporté ce match plus tôt cette année 2-0 et cherchera à prolonger son invincibilité dans la compétition vendredi soir devant une tribune à domicile pleine à craquer.

L’équipe initiale sélectionnée pour cette pause internationale a radicalement changé avec le retrait de joueurs, dont le milieu de terrain défensif clé Declan Rice pour cause de maladie.

Raheem Sterling, Harry Kane et des joueurs comme Luke Shaw ne reçoivent peut-être pas les mêmes éloges dans leurs clubs respectifs, mais jouent toujours un rôle central au sein de l’équipe nationale et semblent prêts à s’aligner à nouveau contre l’Albanie.

Sterling en a marqué trois tandis que Kane en a marqué quatre dans cette compétition et continue de tirer pour les Three Lions lors des qualifications.

Astuce talkSPORT : l’Angleterre gagne chaque mi-temps, Harry Kane marque et l’Angleterre a le plus de corners dans chaque mi-temps à 4/1 (Betfair).

Offre spéciale : l’Angleterre gagne 3-0 et Harry Kane marque à tout moment porté à 6/1 avec Paddy Power.

Kane a marqué le premier match contre l’Albanie plus tôt cette année

France contre Kazakhstan

La France est l’une des rares équipes dans les groupes à n’avoir joué que six matchs jusqu’à présent et a encore beaucoup de travail à faire pour garantir une place dans la Coupe du monde du Qatar.

Ils sont invaincus dans la compétition avec trois victoires et trois nuls mais en ont également concédé trois.

L’équipe de Didier Deschamps a été tenue à trois matchs nuls 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine et l’Ukraine à deux reprises, mais doit obtenir les trois points à quelques matchs de la fin.

Ils sont en retard dans les matchs en raison de leur victoire en finale de la Ligue des Nations et ont finalement remporté la compétition contre l’Espagne la dernière fois avec des buts de Karim Benzema et Kylian Mbappe.

Astuce talkSPORT: Kylian Mbappe pour marquer, plus de 4 cartes, plus de 11 coins au 22/1 (William Hill).

.

Deschamps fait à nouveau battre la France pour les trophées

Belgique contre Estonie

La Belgique accueille l’Estonie samedi soir et ils ont la pression de réussir plus que la plupart étant l’équipe classée numéro un au monde.

Après seulement six matchs, ils dominent le Groupe E avec cinq points d’avance sur la République tchèque, deuxième, qui a également disputé un match supplémentaire.

Il semble que la Belgique soit prête à prendre d’assaut son groupe et à se déchaîner contre tous ses adversaires, mais ce match inversé en septembre a vu un superbe thriller de sept buts avec l’Estonie à deux reprises.

La Belgique a marqué gratuitement dans cette compétition, elle a cependant perdu son affrontement pour la troisième place de la Ligue des Nations contre une solide équipe italienne, mais cherchera à obtenir une place pour la Coupe du monde du Qatar lors de cette pause internationale.

Astuce talkSPORT : Plus de 4,5 buts à 15/8 (Betfair).

