L’Italie et l’Irlande publient une déclaration remettant en cause la confidentialité des lunettes connectées Facebook et Ray-Ban | La technologie

Les lunettes pour appareil photo de Ray-Ban et Facebook sont confrontées aux mêmes problèmes qui ont conduit à l’annulation de Google Glass : des inquiétudes quant à leur vie privée.

Il y a quelques jours la marque populaire de lunettes Ray Ban, et Facebook, ils ont lancé lunettes intelligentes appelées Ray-Ban Stories.

Ces verres intègrent une camera et du matériel supplémentaire qui permet enregistrer une vidéo, prendre des photos, et téléchargez le contenu sur les réseaux sociaux de Facebook : WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.

Ils vous permettent également de passer des appels, d’écouter de la musique et d’autres fonctions similaires, contrôlées par la voix. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment ils fonctionnent :

Pour le moment, Lunettes intelligentes Ray-Ban Stories n’ont été mis en vente que dans États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, Irlande et Italie, Au prix de 329 euros.

Comme le rapporte le site spécialisé en réalité virtuelle et augmentée, Réel ou Virtuel, les deux pays européens ont été les premiers à remettre en question votre vie privée.

Les Agences irlandaises et italiennes de protection des données ont publié une déclaration commune dans laquelle ils demandent à Facebook de montrer que les lunettes permettent aux autres de savoir qu’ils sont en train d’être enregistrés ou qu’ils prennent des photos :

“Dans le cas des lunettes, il y a un petit voyant qui s’allume lorsque l’enregistrement est en cours. Il n’a pas été prouvé ni au DPC ni au Garant que Facebook ou Ray-Ban ont effectué des tests approfondis sur le terrain pour s’assurer que la LED indicateur lumineux est un moyen d’alerte efficace », préviennent les deux agences.

Ils poursuivent: “Par conséquent, le DPC et le garant demandent maintenant à Facebook Ireland de confirmer et de démontrer que le voyant LED est efficace pour son objectif et de mener une campagne d’information pour alerter le public sur la façon dont ce nouveau produit de consommation peut conduire à un enregistrement moins évident de vos images.

Les Lunettes intelligentes Ray-Ban Stories Ils portent une LED rouge qui s’allume lorsque l’appareil photo enregistre une vidéo ou prend des photos.

Mais comme on le voit dans la vidéo, semble difficile à voir en plein jour ou en mouvement, et beaucoup de gens seront ennuyés de devoir regarder de près les lunettes pour identifier la LED rouge.

Il est vrai que ce ne sont pas les premières lunettes photo du marché, il y a les Snapchat Spectacles. Mais le fait que Facebook soit à l’origine de la technologie de Histoires de Ray-Ban suscite des inquiétudes, compte tenu de son bilan controversé en matière de protection de la vie privée.