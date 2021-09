L’Italie établit un record d’invincibilité ; L’Allemagne et l’Espagne en tête des groupes WCup

L’Italie a établi un record international de 36 matchs sans défaite dimanche alors que l’Allemagne et l’Espagne sont revenues en tête de leurs groupes de qualification pour la Coupe du monde.

Bien que l’Italie, championne d’Europe, ait été tenue en échec 0-0 en Suisse, l’Allemagne et l’Espagne ont été rejointes par l’Angleterre et la Pologne pour éliminer des adversaires de bas rang.

La Belgique, la mieux classée, a été soulevée par Romelu Lukaku, célébrant son 100e match international en marquant son 67e but pour battre la République tchèque 3-0.

Tout cela a donné un air de normalité à l’image des qualifications pour la Coupe du monde en Europe au milieu du chaos dimanche en Amérique du Sud. Son match emblématique Brésil-Argentine a été suspendu après sept minutes dans un différend contre des joueurs argentins conformément aux protocoles COVID-19.

Le Brésil a également perdu sa part du record du monde masculin qu’il détenait conjointement avec l’Espagne et l’Italie avec 35 matchs sans défaite. Le parcours du Brésil en 1993-96 comprenait un titre en Coupe du monde, celui de l’Espagne en 2007-09 s’étendait sur un titre européen et les dates de l’Italie jusqu’en septembre 2018.

Un rare échec de l’Italie à marquer a été aggravé par le spécialiste des pénalités Jorginho qui a de nouveau échoué sur place à la 53e minute. Il a raté la fusillade lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre.

Le nouveau joueur masculin de l’année de l’UEFA, l’astuce signature d’une course lente et d’un saut n’a pas trompé le gardien suisse Yann Sommer, qui a rapidement fait un pas sur sa droite puis a plongé à sa gauche pour sauver.

Jorginho a rejoint Kylian Mbappé, lors d’une fusillade pour l’Euro 2020 en juin, et Sergio Ramos, à deux reprises lors d’un match de Ligue des Nations dans le même stade de Bâle en novembre dernier, en ayant des tirs au but sauvés par Sommer.

Sommer était également capitaine de la Suisse, à laquelle manquait Granit Xhaka, qui a été testé positif pour COVID-19 en milieu de semaine.

“Nous avons eu une semaine chaotique avec beaucoup d’absences, avec beaucoup de blessures”, a déclaré Sommer, qui a contribué à porter à 20 matchs le record d’invincibilité de son pays à domicile.

GROUPE B

L’Espagne a battu la Géorgie 4-0 pour reprendre la première place à la Suède qui n’a pas joué dimanche.

L’Espagne est à 10 points après cinq matchs, juste un devant les Suédois, qui ont joué deux matchs de moins. Ils se rencontreront à Séville en finale le 14 novembre.

Le Kosovo, troisième, a encore cinq points de retard après avoir marqué dans les arrêts de jeu pour faire match nul 1-1 lors de sa visite en Grèce.

GROUPE C

L’Italie a raté une occasion de prendre un contrôle plus serré du groupe de cinq équipes en faisant à nouveau match nul trois jours après avoir été tenue en échec 1-1 à domicile contre la Bulgarie.

L’Italie compte 11 points en cinq matchs et mène de quatre points par les Suisses, qui ont disputé deux matchs de moins. La Bulgarie a battu la Lituanie 1-0 plus tôt dimanche et a six points de retard sur l’Italie.

L’Italie accueillera le mini-tournoi à quatre équipes de la finale de la Ligue des Nations en octobre avant que la Suisse ne se rende à Rome le 12 novembre pour un match de qualification potentiellement décisif.

GROUPE E

La Belgique et la République tchèque ont toutes deux été éliminées en quarts de finale de l’Euro 2020, mais ont été classées dans une classe distincte dimanche.

Lukaku a terminé avec un tir intelligent et puissant à la huitième minute, une autre star établie Eden Hazard l’a ajouté à la 41e et l’espoir émergent Alexis Saelemaekers de l’AC Milan a obtenu un troisième à la 65e.

La Belgique compte six points d’avance sur les Tchèques après avoir joué chacun cinq de leurs huit matches. Le Pays de Galles est derrière les Tchèques d’un point avec deux matchs en main.

Dimanche, le score est allé à Bale, Belarus, Belarus, Bale, Bale. Dans cet ordre. Gareth Bale a réalisé son tour du chapeau dans les arrêts de jeu, après deux pénalités précédentes, pour assurer une victoire 3-2 aux Gallois.

La Biélorussie a accueilli le match à Kazan, en Russie, en raison des restrictions de voyage imposées par l’Union européenne pour punir le gouvernement autoritaire de Minsk.

GROUPE I

L’Angleterre a remporté une cinquième victoire consécutive dans le groupe en battant l’Andorre 4-0. C’était le premier match de l’Angleterre au stade de Wembley depuis que le désordre de la foule a entaché la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

La Pologne a cinq points de retard après avoir gagné 7-1 à Saint-Marin. Robert Lewandowski a marqué deux buts au début et le tour du chapeau de l’attaquant de la New England Revolution Adam Buksa a été complété par deux buts dans les arrêts de jeu.

L’Albanie s’est rapprochée à un point de la Pologne en battant la Hongrie 1-0.

GROUPE J

L’Allemagne a battu l’Arménie, leader du Groupe J 6-0, pour reprendre la première place cédée en mars lors de sa défaite à domicile contre la Macédoine du Nord.

Serge Gnabry a marqué deux fois et Karim Adeyemi, l’attaquant de Salzbourg, a complété le score à ses débuts en tant que remplaçant.

L’équipe de l’entraîneur Hansi Flick mène le groupe de deux points, la Roumanie un point plus loin après avoir battu le Liechtenstein 2-0.

Le classement aurait été encore plus serré, mais la Macédoine du Nord a perdu une avance de deux buts en fin de match contre l’Islande qui a riposté pour un match nul 2-2.

Toutes les équipes ont joué cinq tours avec cinq autres chacune à jouer. Seuls les vainqueurs de groupe se qualifient directement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les finalistes iront à un groupe de 12 équipes et deux tours en séries éliminatoires en mars.