L’Italie inflige une amende de 1,3 milliard de dollars à Amazon pour avoir favorisé son propre service logistique

L’organisme italien de surveillance antitrust (AGCM) a imposé une amende de 1,13 milliard d’euros, soit environ 1,3 milliard de dollars, à Amazon pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché en poussant des vendeurs tiers à utiliser son propre service logistique en échange d’avantages exclusifs.

Les vendeurs qui s’inscrivent au service logistique FBA (Fulfilled by Amazon) d’Amazon ont un accès exclusif à Prime, le programme de fidélité de l’entreprise. Cela signifie que les produits enregistrés auprès de FBA recevront un label Prime, ce qui augmentera leur visibilité sur la boutique en ligne d’Amazon. Selon l’organisme de surveillance antitrust, cette mesure est essentielle pour augmenter les ventes de produits.

Les produits Prime sont également plus susceptibles d’être présentés sur le plus grand marché en ligne au monde lors d’événements majeurs tels que le Black Friday, le Prime Day et le Cyber ​​Monday. Selon les régulateurs, Amazon a interdit aux autres vendeurs qui ne se sont pas inscrits à Expédié par Amazon d’associer leurs produits au label Prime.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Android Central, mais la société a déclaré à Engadget qu’elle n’était pas d’accord avec la décision de l’AGCM. Le géant de la vente au détail en ligne envisage également de faire appel de la décision, la qualifiant d' »injustifiée et disproportionnée ».

Cette pratique a également un impact financier important sur les entreprises de logistique tierces car elle décourage les vendeurs de faire affaire avec elles. Sinon, ils perdront une visibilité accrue sur le site Web d’Amazon.

En plus de l’amende, l’AGCM demande à Amazon de modifier ses pratiques commerciales en Italie pour garantir des règles du jeu équitables pour tous les vendeurs, qu’ils utilisent ou non Expédié par Amazon.

Il s’agit de la deuxième amende infligée à une entreprise de technologie en Italie en moins d’un mois. Fin novembre, le régulateur antitrust du pays a infligé à Google et Apple une amende de 10 millions d’euros (environ 11,2 millions de dollars) chacun pour la façon dont ils ont traité les données des utilisateurs. Cependant, cela est insignifiant par rapport à l’amende d’Amazon.

