L’Italie joue contre l’Irlande du Nord et contre les blessés

14/11/2021 à 20h45 CET

L’équipe italienne affrontera le match décisif contre l’Irlande du Nord à Belfast avec la pression de devoir marquer le plus de buts possible et marquée par les nombreuses pertes – et le poids – qu’elle a dans son effectif.

Celles de Alessandro Bastoni, Davide Calabria et Cristiano Biraghi de ce samedi passé ils rejoignent le déjà connu de Giorgio Chiellini, Ciro Immobile, Marco Verratti, Lorenzo Pellegrini et Nicoló Zaniolo, donc le sélecteur Roberto Mancini a été obligé de convoquer Davide Zappacosta, ailier de l’Atalante, pour renforcer son escouade avant un duel presque à vie ou à mort.

Et c’est que pour la nomination de Belfast contre l’Irlande du Nord, dans le match qui clôt la phase de qualification pour la Coupe du monde, les ‘azzurri’ doivent essayer de gagner par le plus grand écart de buts possible, pour conserver la première place qu’ils partagent avec la Suisse.

Une Suisse avec qui ils sont à égalité à 15 points dans le plus haut du groupe C – ils ne le dépassent que de deux buts d’écart- et avec qui il a également fait match nul vendredi dernier (1-1), compliquant ainsi la qualification directe pour la Coupe du monde au Qatar l’hiver prochain.

Et est-ce que la Suisse commence clairement comme un favori lors de son dernier match à domicile contre la Bulgarie, déjà sans options, donc seule une victoire éclatante assure aux Italiens le billet direct pour la Coupe du monde.