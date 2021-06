L’Italie ne veut pas de surprises face à l’Autriche

25/06/2021 à 21:06 CEST

L’équipe italienne s’est imposée comme l’une des favorites pour le titre avec une phase de poules impeccable et qui se met désormais en péril en huitièmes de finale, où elle ne peut plus échouer et où elle reçoit une recrue autrichienne dans ces phases, sans rien à perdre et avec un David Alaba en trombe avec deux passes décisives en le tournoi.

Les Italiens se battent avec une séquence ouverte de onze victoires consécutives, toutes sans encaisser de but, et avec la possibilité de sceller leur record absolu de matches sans défaite, 31 (dernière défaite en 2018 contre le Portugal en UEFA Nations League).

L’Italie, championne d’Europe en 1968, arrive à l’événement après avoir remporté ses trois matches de poule avec autorité, 3-0 contre la Turquie, 3-0 contre la Suisse et 1-0 contre le Pays de Galles, le tout au stade olympique de Rome. , Y avec Manuel Locatelli ou Marco Verratti comme seul doute dans un onze aux équilibres déjà presque décidés.

Giovanni Di Lorenzo remplacera Alessandro Florenzi sur le côté droit tandis que Francesco Acerbi remplacera Giorgio Chiellini à l’arrière, aux côtés de Leonardo Bonucci, avec Leonardo Spinazzola qui complétera la défense.

Roberto Mancini est susceptible de miser sur Manuel Locatelli au centre du terrain, qui lui garantit plus de puissance physique et lui permettrait éviter de surcharger Verratti, qui est revenu jouer dimanche dernier après avoir été en congé pendant plus d’un mois en raison d’une blessure au ligament collatéral du genou droit.

Sélection de L’Autriche débarque à Wembley de bonne humeur après sa victoire dominante sur l’Ukraine (0-1) et sans rien à perdre dans ce qui sera son premier match en huitièmes de finale du Championnat d’Europe.

Après un départ hésitant et des matchs plus défensifs, Franco Foda surpris par un plan de coupe offensif lors de son dernier match de phase de groupes, qui a été répertorié comme l’une des meilleures performances de la mémoire récente de l’équipe.

“L’Italie n’a pas perdu depuis une éternité, mais il faudra bien qu’il y ait un moment où ils recommenceront”, a expliqué le sélectionneur cette semaine. admettre avoir « un plan » pour tenir tête aux Italiens.

L’Autriche, qui n’aura que le déjà connu bas de Valentino Lazaro, pourrait choisir de maintenir la philosophie du duel contre l’Ukraine et aller chercher la victoire avec un 4-3-2-1, avec Grillitsch en pivot et Louange plus publié dans le groupe. La première recrue du Real Madrid cet été compte deux passes décisives à l’Euro et aspire à continuer d’exciter son pays et Madrid avec une autre grande performance sur une scène comme Wembley.

Le seul doute sera du côté offensif, et c’est, bien que Arnautovic commence comme favori pour répéter au point, Foda pourrait jouer avec Kalajdzic commencer à donner du repos au footballeur controversé et vétéran.

Compositions probables :

Italie: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola ; Barella, Jorginho, Locatelli ; Berardi, Immobile, Insigne.

L’Autriche: Bachmann ; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba ; Laimer, Grillitsch, Schlager; Sabitzer, Baumgartner ; Arnautovic.

Arbitre: Anthony Taylor (ANG).

Stade: Wembley (Londres).

Heure: 21h00.