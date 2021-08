L’Italie rejoint le refus d’affecter des joueurs aux équipes nationales de la Conmebol

in

25/08/2021 à 22:07 CEST

.

La Serie A italienne a rejoint mercredi le Premier ministre anglais et a annoncé qu’elle soutiendrait la décision de ses clubs de ne pas céder aux joueurs sud-américains appelés par leurs équipes nationales. pour les matchs de septembre et octobre car ils devraient se rendre dans des pays à risque de coronavirus et cela les obligerait à se mettre en quarantaine à leur retour en Europe.

Comme l’expliquent les recteurs du concours italien dans un communiqué, La décision de la FIFA de ne pas étendre les exceptions aux invitations à jouer dans les pays où il existe une exigence de quarantaine au retour et les diverses restrictions liées à la propagation de la pandémie “créeraient des inégalités de compétition pour les équipes qui permettent à leurs joueurs de voyager dans ces pays. »

Pour cette raison, la plus haute instance italienne de football soutiendra « la décision de ses clubs de ne pas libérer les joueurs appelés par les équipes nationales pour jouer dans des pays où l’isolement fiduciaire est requis à leur retour en Italie, conformément aux dispositions légales en vigueur dans rapport au covid-19″.

La veille, la Premier League avait annoncé que dans la prochaine fenêtre de matches internationaux des équipes nationales, elle n’autoriserait pas le transfert de joueurs des pays de la “liste rouge” en raison du risque de coronavirus, un veto qui touche particulièrement les sud-américains. Confédération de football (Conmebol).

Dans un communiqué, la ligue anglaise a déclaré avoir pris cette décision “à contrecœur”, mais avec “l’unanimité” et avec un “fort soutien”.

La mesure concerne 60 joueurs de 19 clubs anglais qui avaient prévu de voyager dans 26 pays figurant sur la “liste rouge” du Royaume-Uni.

Les règles qui s’appliquent à ces pays permettraient à tous les joueurs étrangers résidant dans les îles britanniques de revenir, mais les obligeraient à passer 10 jours de quarantaine obligatoire dans un hôtel désigné par les autorités, sans pouvoir quitter leur chambre.

Alors qu’en Espagne, les clubs de football débattront ce jeudi de céder ou non leurs joueurs aux équipes sud-américaines, compte tenu de l’allongement des jours des deux prochaines fenêtres de qualification pour la Coupe du monde de la Conmebol, avec l’avertissement de la FIFA sur la table sur les conséquences de ne pas Ce faisant.

Après avoir connu les intentions du Premier ministre et de la Liga, le président de la FIFA, le Suisse Gianni Infantino, leur a rappelé que le transfert de joueurs vers leurs équipes nationales est “une question de grande urgence et importance” et a contacté le Premier ministre britannique. Boris Johnson autorisera les joueurs à se rendre dans les pays de sa “liste rouge” épidémiologique.