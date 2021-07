L’Italie remporte la finale de l’Euro 2020 après des tirs au but spectaculaires contre l’Angleterre

Marcus Rashford a raté les tirs au but contre l’Italie (Photo: .)

L’Italie est championne d’Europe pour la deuxième fois de son histoire après avoir remporté une séance de tirs au but contre l’Angleterre à Wembley.

La sélection de l’équipe de Gareth Southgate a fait sourciller avant le coup d’envoi, avec Kieran Tripper rétabli dans la formation de départ aux dépens de Bukayo Saka, qui a annoncé un retour au système 3-4-3 qui a si bien fonctionné contre l’Allemagne à la dernière 16 étapes.

C’était une décision qui a pris moins de deux minutes à payer, cependant, Trippier s’accrochant au changement rapide de jeu de Harry Kane et passant à son ailier opposé Luke Shaw, qui a battu Gianluigi Donnarumma avec une volée nette du pied gauche de le bord de la boîte de six mètres.

Il s’agissait du premier but de l’arrière gauche de Manchester United pour son pays et, avec 1 min 57 secondes, le plus rapide de l’histoire d’une finale de Championnat d’Europe, représentant le départ idéal pour l’Angleterre.

L’Italie a été naturellement secouée par ce revers précoce et a eu du mal à accepter le pressage incessant de l’Angleterre, tandis que Kane était une nuisance constante et a perturbé la tour de pouvoir des Azzurri, Giorgio Chiellini.

Malgré leur départ chancelant, les visiteurs de Wembley portaient toujours une menace, notamment via Federico Chiesa.

L’attaquant de la Juventus a été l’une des stars du tournoi et est arrivé à un pied du niveau de son équipe 10 minutes avant la pause avec un entraînement rauque à distance qui a bien battu Jordan Pickford.



Luke Shaw a marqué le premier but de l’Angleterre après moins de deux minutes (Photo: .)



Les joueurs anglais avaient du mal à croire qu’ils avaient ouvert le score si rapidement (Photo: .)

L’Italie, digne d’une équipe qui n’avait pas connu la défaite depuis trois ans, a retrouvé son sang-froid lors des dernières étapes de la période d’ouverture et le coup de sifflet de la mi-temps a été accueilli avec autant de soulagement que de jubilation par le public de Wembley.

Les échanges d’ouverture de la deuxième période ont vu l’Italie commencer sur le pied avant, avec Lorenzo Insigne menaçant à deux reprises le but anglais de loin, mais les Three Lions ont tenu bon avec Declan Rice et Kalvin Phillips s’attaquant aux tacles et couvrant chaque brin d’herbe.

Isigne a ensuite forcé Pickford à effectuer son premier arrêt sérieux du match, le gardien anglais réussissant bien à repousser la frappe battante de la star de Napoli sous un angle étroit.



Leonardo Bonucci a marqué à domicile l’égalisation de l’Italie au milieu de la seconde mi-temps (Photo: .)



Jordan Pickford était impuissant à empêcher l’Italie d’égaliser (Photo: .)

Le n ° 1 d’Everton a fait encore mieux quelques instants plus tard, plongeant trop bas sur sa gauche pour nier Chiesa dont la capacité à courir au rythme du ballon causait de réels problèmes à une équipe anglaise en perte de vitesse.

Et ce n’était pas une surprise lorsque Leonardo Bonucci a forcé l’égalisation à la 67e minute après que Jordan Pickford n’ait pu faire basculer la tête de Marco Verratti sur le poteau après que l’Angleterre n’ait pas réussi à faire face à un corner italien.

Southgate a réagi en faisant appel à Bukayo Saka et Jordan Henderson pour Trippier et Rice, mais l’Angleterre a eu du mal à prendre pied, malgré un changement de forme.

Une période exténuante de prolongations s’est écoulée, mis à part l’horrible défi de Jorginho sur Jack Grealish, en grande partie sans incident car les deux équipes ont effectué des remplacements dans une tentative désespérée de trouver un but gagnant qui ne s’est jamais concrétisé.

Le match s’est presque inévitablement tourné vers une fusillade que l’Italie a remportée après des ratés coûteux de Marucs Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka.

Plus à venir…

